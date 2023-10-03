У Нацбанку пояснили нові методи встановлення курсу гривні

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу в понеділок.

"Курс, з якого завтра почне функціонувати ринок, це 36,57 грн/$1. Ми подивимося, як завтра відбудуться торги, і, відповідно, вже зробимо наші висновки і рішення після обіду, о 15:30, щодо встановлення курсу на наступний день", - зазначив Гелетій.

Він уточнив, що Нацбанк знову буде о 12:30 оприлюднювати індикативне значення курсу на 12:00.

"Наш пріоритет не зміниться – транспарентність функціонування ринку. Цю транспарентність буде повернуто. Вона була до війни, в умовах фіксованого курсу ми зобов'язані були взяти паузу, наразі ми повертаємося до практик транспарентності, відкритості функціонування ринку, які були", - наголосив заступник голови НБУ.

Згідно з постановою правління Нацбанку №121 від 2 жовтня, НБУ здійснює щоденно в робочі дні в період з 10:00 до 15:30 через функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та/або Bloomberg операції з купівлі-продажу доларів США з банками на умовах "тод".

Можливість здійснювати операції на умовах "тод" після 15:30 за встановленим цього дня курсом, який діятиме наступного робочого дня, збережено лише для задоволення потреб оборони.

Представники НБУ наголосили, що в межах збереження курсової стійкості центробанк готовий своїми інтервенціями ліквідувати структурний дефіцит валюти на ринку.

За словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, якщо наприкінці минулого року цей дефіцит був біля $3 млрд за місяць, то навесні і влітку він скоротився до рівня $1,5-2 млрд.

"Наразі він трошки зростає, і через сезонні фактори, і впливають певні фундаментальні фактори, певні психологічні фактори. Однак усе ще залишається менше ніж $3 млрд. По суті, це той структурний дефіцит, який ми закриватимемо своїми інтервенціями", - зазначив він.

Ніколайчук уточнив, що $3 млрд дефіциту за місяць - це $150 млн за день.

"Тобто, умовно, з такою інтервенцією ми можемо виходити для того, щоб цей структурний дефіцит закрити. Але якщо в один день дефіцит на ринку буде $100 млн, а в інший день дефіцит буде $200 млн, то відповідно і курс у ці дні рухатиметься або в бік зміцнення гривні, або в бік ослаблення", - пояснив заступник голови Нацбанку