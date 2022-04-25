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У національний день пам'яті австралійці та новозеландці віддали шану Україні

25 квітня, 2022 понедiлок
06:41
війна з Росією Австралія

Лідери Австралії та Нової Зеландії в день АНЗАК (національний день пам'яті), віддали шану Україні та українцям, які захищаються від нападу російських окупантів

Про це пише CNN

Коли тисячі людей зібралися в Австралії та Новій Зеландії, щоб відзначити День АНЗАК, лідери обох країн віддали шану народу України.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон звернувся до натовпу на світанковій службі в місті Дарвін.

"У цей день, коли ми вшановуємо тих, хто боровся за нашу свободу та свободу, ми підтримуємо народ України, який робить те саме в цей момент", – сказав Моррісон.

Він додав, що українці "жертвують заради чогось набагато більшого, ніж самих себе", і поділяють "запеклу любов до своєї нації та своєї свободи".

На богослужінні в сусідній Новій Зеландії прем’єр-міністр Джасінда Ардерн відзначила "всіх, хто постраждав від війни", заявивши, що Україна є "найсумнішим нагадуванням про крихкий характер миру та руйнівний вплив війни на життя людей". 

"Ми можемо відчувати велику віддаленість від цього конфлікту, але всі ми нерозривно пов'язані з тим, що він представляє", - сказала Ардерн, назвавши вторгнення в Україну "безглуздим актом війни".

"Це загроза міжнародним законам, на які спирається така нація, як наша, але це також загроза нашому почуттю людяності. І це робить це загрозою для всіх нас", - наголосила Джасінда Ардерн.

Довідково, 25 квітня 1915 року в ході Першої світової війни сили Антанти (британці, австралійці, новозеландці, ньюфаундлендці, індійці, французи) почали десантування на півострові Галліполі (Туреччина). У наступних затяжних і кровопролитних боях десант не зміг розвинути наступ з захоплених плацдармів і в кінці року був евакуйований. В ході цієї невдалої операції, що отримала назву Дарданелльскої, особливо відзначилися війська Австралійсько-новозеландського армійського корпусу (Australian and New Zealand Army Corps, ANZAC). День АНЗАК почав офіційно відзначатися з 1916 року (у Новій Зеландії - з 1920). Спочатку це був день пам'яті австралійців та новозеландців, загиблих у Першій світовій війні, однак згодом це свято переросло в у день єднання та національної пам’яті.

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