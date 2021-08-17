У Нацслужбі здоров'я пояснили, як виправити дані про вакцинацію у COVID-сертифікаті
Вносити чи виправляти дані про вакцинацію може той лікар, який проводив її у пункті щеплення
Про це пресслужба Національної служби здоров'я України (НСЗУ) повідомила у Telegram.
"Якщо лікар не бачить в електронній системі даних про вакцинацію, або ж вони неповні чи неправильно внесені, вам слід звернутися до пункту, де ви робили вакцинацію. Щоб внести, або скорегувати дані. З собою потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі підкреслили, що вносити чи виправляти дані про вакцинацію має той лікар, який її проводив у пункті щеплення.
В НСЗУ також нагадали, що для того, аби перевірити, чи внесли дані про вакцинацію, необхідно звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію. Сімейний лікар зможе подивитися всі дані про вакцинацію і на їх основі виписати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
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