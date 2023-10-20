У найближчі роки в Україні не буде безробіття, буде проблема нестачі рук і голів, - інвестиційний банкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що впродовж найближчих років в Україні не буде безробіття, буде проблема нестачі рук і голів
Про це стало відомо з етеру "Еспресо".
"Безробіття не існує. В Україні немає безробіття. Перед війною не було, була проблема з пошуком робочих рук. Дійсно була проблема з безробіттям у перші пів року війни, 6-8 місяців. Коли багато бізнесів були в шоку й не працювали на ту потужність, яку вони можуть працювати й навіть не на ту потужність, на яку вони працюють зараз", - зазначив він.
Фурса зауважив, що наразі жодної проблеми з безробіттям немає, проте є проблема чоловіків, які не хочуть влаштовуватися на офіційну роботу.
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"Ця історія існує й саме ці люди можуть казати, що вони не можуть влаштуватися на роботу. Але проблема лише в тому, що вони не можуть дозволити собі піти на роботу, бо бояться мобілізації. А так, в принципі, жодного безробіття в Україні наразі немає й найближчих багато років у нас не буде проблеми безробіття. Буде проблема нестачі рук і голів", - додав інвестиційний банкір.
- 11 вересня повідомлялося, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск першого онлайн-опитування про зайнятість та безробіття українців. Це є частиною процесу цифровізації Державного комітету статистики.
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