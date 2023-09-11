Мінцифра трансформує Держстат: в Україні запустили опитування про зайнятість громадян
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск першого онлайн-опитування про зайнятість та безробіття українців. Це є частиною процесу цифровізації Державного комітету статистики
Про це інформує Федоров у телеграмі.
За словами міністра, опитування дозволить проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці та ухвалити ефективні рішення для розвитку країни.
"Мета - проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці. Наприклад, ким працюють українці, як шукають роботу. Якісні дані допоможуть державі ухвалити ефективні рішення та сформувати нову траєкторію розвитку країни", - пише Федоров.
Опитування проводиться за допомогою порталу Держстату, де учасники можуть підтвердити свою особу за допомогою Дія.Підпису або BankID. Воно є анонімним і не зберігає особистих даних.
Федоров також зазначив, що онлайн-опитування є більш ефективним і економним способом збору даних, ніж традиційний метод із паперовими бланками.
"Раніше працівники Держстату ходили від будинку до будинку, проводили інтерв’ю, заповнювали паперові бланки. І лише потім переводили їх у цифру та відкривали суспільству. Онлайн-опитування зекономлять час та кошти держави. Далі - ще більше опитувань. Перетворюємо Держстат на інформаційну систему, яка в режимі реального часу збирає й обробляє інформацію. Адже якісні дані повинні бути доступні кожному", - наголошує міністр.
Взяти участь можуть українці, яким виповнилося 15 років. Долучитися до опитування.
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