У найближчі тижні ЗСУ почнуть випалювати російські тили, - військовий експерт Світан
Військовий льотчик-інструктор полковник Збройних Сил України в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що перед наступом ЗСУ працюватимуть по тилах ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Протягом кількох днів перед наступом ЗСУ працюватимуть по тилах росіян далекобійними системами. Відбуватимуться масовані удари по російських тилах безпілотниками, ракетами М31, керованими бомбами JDAM-ER", - зазначив Світан.
За словами військового експерта, Україна отримає ще кілька видів зброї, яка не заявлена, але на яку довго натякають наші партнери.
"У найближчі кілька тижнів ми почнемо випалювати російські тили. Після цього приєднається артилерія, щоб здійснити так званий вогневий вал. Розпочнеться рух ЗСУ на тих напрямках, яки визначено нашим командуванням. Тиждень у який ми увійшли стане переломним", - підкреслив Світан.
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