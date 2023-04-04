Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Протягом кількох днів перед наступом ЗСУ працюватимуть по тилах росіян далекобійними системами. Відбуватимуться масовані удари по російських тилах безпілотниками, ракетами М31, керованими бомбами JDAM-ER", - зазначив Світан.

За словами військового експерта, Україна отримає ще кілька видів зброї, яка не заявлена, але на яку довго натякають наші партнери.

"У найближчі кілька тижнів ми почнемо випалювати російські тили. Після цього приєднається артилерія, щоб здійснити так званий вогневий вал. Розпочнеться рух ЗСУ на тих напрямках, яки визначено нашим командуванням. Тиждень у який ми увійшли стане переломним", - підкреслив Світан.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Україна має дуже хороші шанси для здійснення контрнаступу навесні цього року, оскільки російські ресурси вичерпуються, а українські військові отримують допомогу від західних партнерів.

The New York Times пише, що Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки і заохотити союзників до подальшого озброєння і фінансування Києва









