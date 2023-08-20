У НАЗК заявили про переговори між Угорщиною та Україною щодо OTP Bank
Україна та Угорщина ведуть перемовини після того, як Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни
Про це в ефірі Еспресо заявила очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці Національного агентства України з питань запобігання корупції Агія Загребельська.
"Хто такі OTP Bank? Він видавав пільгові кредити за російським законом, в якому зазначено, що "заёмщиком является военнослужащий РФ при условии, что он принимает участие в СВО на територии "ДНР", "ЛНР" и Украины", - сказала вона.
На думку Загребельської, це і може бути названо прямим фінансуванням військ агресора.
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"OTP Bank розширив свою діяльність в Росії, збільшив свій дохід там, запустив свої продукти. Зараз ми як агенство, наші дипломати, угорський уряд та OTP Bank перебуваємо у переговорному процесі - я сподіваюсь, що дуже швидко це закінчиться, що OTP Bank підтвердить, що він припинив видавати пільгові кредити військовим РФ і продемонструє нам план виходу з російського ринку у короткостроковій перспективі, якого він дотримається. І ми з задоволенням виключимо OTP Bank з нашого порталу. У банку та Угорщини є вихід з цієї ситуації", - підсумувала представниця НАЗК.
- Нагадаємо, 4 травня Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "ЛДНР".
- 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.
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