Про це в ефірі Еспресо заявила очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці Національного агентства України з питань запобігання корупції Агія Загребельська.

"Хто такі OTP Bank? Він видавав пільгові кредити за російським законом, в якому зазначено, що "заёмщиком является военнослужащий РФ при условии, что он принимает участие в СВО на територии "ДНР", "ЛНР" и Украины", - сказала вона.

На думку Загребельської, це і може бути названо прямим фінансуванням військ агресора.

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"OTP Bank розширив свою діяльність в Росії, збільшив свій дохід там, запустив свої продукти. Зараз ми як агенство, наші дипломати, угорський уряд та OTP Bank перебуваємо у переговорному процесі - я сподіваюсь, що дуже швидко це закінчиться, що OTP Bank підтвердить, що він припинив видавати пільгові кредити військовим РФ і продемонструє нам план виходу з російського ринку у короткостроковій перспективі, якого він дотримається. І ми з задоволенням виключимо OTP Bank з нашого порталу. У банку та Угорщини є вихід з цієї ситуації", - підсумувала представниця НАЗК.