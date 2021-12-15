У НБА побили історичний рекорд за кількістю точних триочкових

Про це повідомляє "Голден Стейт" у twitter.

Каррі забив історичний триочковий у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Нью-Йорку", який завершився перемогою "Ворріорс" 105:96.

Цей дальній кидок став для лідера "Голден Стейт" 2974-м у кар'єрі та дозволив йому випередити Рея Аллена, який закинув 2973 триочкових за кар'єру.

Рекордсмени НБА за влучними триочковими кидками:

1. Стефен Каррі – 2974

2. Рей Аллен – 2973

3. Реджі Міллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

6. Вінс Картер – 2290

7. Джейсон Террі – 2282

8. Джамал Кроуфорд – 2221

9. Пол Пірс – 2143

10. Деміан Ліллард – 2109



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