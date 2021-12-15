У НБА побили історичний рекорд за кількістю точних триочкових
Гравець "Голден Стейт" Стефен Каррі закинув 2974-й дальній кидок у кар'єрі та став абсолютним рекордсменом Національної баскетбольної асоціації за цим показником
Про це повідомляє "Голден Стейт" у twitter.
Каррі забив історичний триочковий у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Нью-Йорку", який завершився перемогою "Ворріорс" 105:96.
Цей дальній кидок став для лідера "Голден Стейт" 2974-м у кар'єрі та дозволив йому випередити Рея Аллена, який закинув 2973 триочкових за кар'єру.
Рекордсмени НБА за влучними триочковими кидками:
1. Стефен Каррі – 2974
2. Рей Аллен – 2973
3. Реджі Міллер – 2560
4. Джеймс Харден – 2509
5. Кайл Корвер – 2450
6. Вінс Картер – 2290
7. Джейсон Террі – 2282
8. Джамал Кроуфорд – 2221
9. Пол Пірс – 2143
10. Деміан Ліллард – 2109
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