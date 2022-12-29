Про це в Телеграмі повідомляє Бердянська міська рада.

"Над Бердянськом зараз літає купа рашистських гвинтокрилів. Місцеві давно не чули такого гуркоту", - йдеться у дописі.

У міськраді припускають, що загарбники звозять поранених з Донецького та Запорізького напрямків.

Також зазначається, що санаторії та бази на Бердянській косі перетворились на суцільний шпиталь для поранених ворожих військовослужбовців.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу йшлося, що ЗСУ знищили командний пункт і поранили 230 окупантів на Запоріжжі, а також відбили атаки РФ в районах 15 міст та сіл.

А радник мера Маріуполя Андрющенко повідомив, що окупанти взяли під охорону мости на трасі Маріуполь - Сімферополь, тому що очікують українського контрнаступу.

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