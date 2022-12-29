Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ЗСУ знищили командний пункт і поранили 230 окупантів на Запоріжжі, а також відбили атаки РФ в районах 15 міст та сіл

ЗСУ знищили командний пункт і поранили 230 окупантів на Запоріжжі, а також відбили атаки РФ в районах 15 міст та сіл

29 грудня, 2022 четвер
08:13
війна з Росією ЗСУ

Українське військо продовжує нищити ворожу техніку й солдатів. За 28 грудня уражено 20 районів зосередження росіян, а за 27 грудня - знищено командний пункт, вузол зв’язку та поранено близько 230 окупантів

Про це у ранковому зведенні 29 грудня передає Генштаб ЗСУ.

Так, 27 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області, втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. 

Інформація щодо загиблих уточнюється.

ЗСУ відбили атаки в районах 15 населених пунктів та уразили 20 районів скупчення росіян

За 28 грудня підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

А українська авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

Росія завдала 30 авіаційних та 7 ракетних ударів по Україні за добу

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків.

Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою, цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських безпілотників "Шахед-136". 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили.

Окупанти ведуть наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Грем’ячка і Липівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевськ, Чернацьке, Іскрисківщина, Будки і Запсілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва - Луганської, а також Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано біля Времівки, Великої Новосілки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Олешків та Херсона. Є постраждалі серед мирних громадян.

  • За день 28 грудня російські загарбники завдали 70 ударів по території Сумської області: агресор використав артилерію, міномети та квадрокоптер.
  • Ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "шахед". Також українська ППО збила 5 російських БПЛА, які намагались вдарити по Дніпропетровській області.
  • Вже вночі 29 грудня росіяни атакували два села біля Запоріжжя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Харків
Луганщина
Сумщина
Херсон
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Бердянськ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Сергей Згурец
Автор Сергій Згурець
27 грудня, 2022 вiвторок
Подробиці вибухів на аеродромі "Енгельс", ситуація навколо Бахмута та як протидіяти "дружбі" Ірану та Росії. Колонка Сергія Згурця
28 грудня, 2022 середа
"Закон не зобов’язує змінювати назву": в УПЦ МП відреагували на рішення Конституційного суду 
27 грудня, 2022 вiвторок
Офіцер ЗСУ вимагає звільнити Шуляк з посади голови комітету містобудування ВРУ після її з'ясовувань стосунків у госпіталі з пораненим воїном
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.6
  • EUR
    Купівля 41.41
    Продаж 42.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
29 грудня
08:47
Оновлено
Українська ППО
На Київщині та Сумщині працюють ППО
08:38
Кирило Буданов
Буданов: Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, Україна чекає нових поставок зброї
08:35
Кривий Ріг
У Кривому Розі превентивно вимкнули електроенергію, критичну інфраструктуру перевели на генератори
08:25
Втрати РФ
За добу Росія втратила на війни в Україні 790 окупантів, гелікоптер, танк, 10 дронів
08:25
Тайвань
Сполучені Штати схвалили продаж Тайваню зброї на $180 млн
08:05
OPINION
Вікторія Сюмар
"Розмова про майбутнє" і не сказане в ній
07:50
Атака на Нікопольщину 29 грудня
Упродовж ночі росіяни гатили по Нікопольщині з артилерії: уражено будинки та лінії електропередачі
07:15
коронавірус
США вимагатимуть COVID-тести у мандрівників з Китаю
07:10
Сергій Лавров
У Путіна відкинули будь-які розмови на основі "формули миру" Зеленського
07:04
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела у Чорне море кілька ракетоносіїв з 20 "калібрами", - ОК "Південь"
06:48
Електроенергія
Молдова купуватиме електроенергію у Румунії
06:47
Оновлено
Запорізька область
Вночі армія РФ обстріляла два села біля Запоріжжя, пошкоджені газогін та лінія електропостачання
05:47
окупанти танк
РФ накопичує силу й техніку на Луганщині, готується до "рішучих дій" на цьому напрямку, - ISW
05:42
Польща солідарна з Україною
Мерія Варшави відмовилась від новорічних заходів та феєрверків із солідарності з Україною
05:15
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський
Канада дозволить біженцям з України отримати постійний статус у країні, - Трюдо
04:47
Іранські дрони, БПЛА
США намагаються перекрити постачання та ускладнити запуск іранських дронів по Україні, - NYT
04:19
Дмитро Медведєв
Конфлікт в оточенні Путіна: Пригожин висміяв футуристичні прогнози Медвєдєва
03:52
ЗПГ-термінал у Фінляндії
Фінляндія та Естонія отримали плавучий ЗПГ-термінал, який замінить постачання газу з Росії
03:27
Очільники міноборони України та франції Резніков та Лекорню
Нова система ППО та фонд для замовлень у ВПК: деталі переговорів очільників міноборони України та Франції
02:33
НАТО
Експерти RAND Corporation озвучили чотири сценарії імовірної атаки Росії на НАТО
02:06
Знесення пам'ятника Суворову в Одесі
Разом з монументом Катерині II в Одесі демонтували пам'ятник Суворову
01:46
МКС
Аварія на МКС: NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"
01:19
Газпром
У Росії впродовж 2022 року видобуток газу впав на понад 100 млрд кубометра
00:53
вбивство
У Польщі виявили тіло вбитого українського заробітчанина
00:28
Александар Вучич
Після гарантії від США, ЄС та НАТО Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово
2022, середа
28 грудня
23:41
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
ППО збила 5 "шахедів" над Дніпропетровщиною
23:35
Дрони
Під Києвом встановлять датчики, які допоможуть виявляти російські ракети та дрони
23:35
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
"Я роками був одержимий цією людиною": Ф'юрі заявив, що метою його життя була перемога над Кличком
23:03
Обстріл Харківщини
Харків атакують "шахеди": під прицілом об'єкт інфраструктури, - Терехов
22:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Росії починаються ігрища "патріотів" від Шойгу. Колонка Сергія Згурця
22:45
Зеленський
"Знаходьте час на теплі слова, обійми та допомогу": Зеленський звернувся до українців
22:34
Ірина Данилович
МЗС відреагувало на "вирок" громадянській журналістці Данилович
22:33
На Авдіївському напрямку триває оперативне затишшя, але ворог накопичує резерви, - офіцер ЗСУ Прозапас
22:19
Гуттереш призначив нового координатора Чорноморської зернової ініціативи
22:15
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала 70 ударів по Сумській області. Агресор використав артилерію, міномети та квадрокоптер
22:10
Туреччина
Представники Туреччини й Сирії вперше з 2011 року зустрілись у Москві
22:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Удар по пологовому Херсона, "мирний план" Пєскова та лікування безпліддя російських солдат. Світові ЗМІ про Україну 28 грудня
21:55
білоруські військові
Реальних можливостей для повторного нападу немає. У ДПСУ розповіли про кількість російських військових у Білорусі
21:38
Юлія Джима
Україна посіла 8 місце у Різдвяній гонці з біатлону
21:38
Коронавірус
Італія першою в Європі повертає тестування на коронавірус для прибулих із Китаю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV