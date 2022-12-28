ППО збила 5 "шахедів" над Дніпропетровщиною

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Цієї ночі наша ППО круто попрацювала. Вартові неба з повітряного командування "Схід" знищили над областю 5 ворожих дронів-камікадзе. То були "шахеди". Наші міста та села бережуть найкращі. Покладаємось на них", - написав Резніченко.

"ППО поповнює рахунок. На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно Шахеди). Зберігаємо святковий настрій! Тримаємо стрій!", - йдеться у заяві ПК "Схід".

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 19:43. Вона тривала до 23:35

Ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "шахед".

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