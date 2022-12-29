Вночі армія РФ обстріляла два села біля Запоріжжя
Вночі 29 грудня росіяни атакували два села біля Запоріжжя – інформація про імовірні жертви та руйнування ще уточнюється
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Ворожих обстрілів зазнали два села біля Запоріжжя. Повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється", - написав чиновник.
Відзначимо, у Запорізькій області о 00:59 була оголошена повітряна тривога. Вона тривала до 01:41.
- Нагадаємо, ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "шахед"
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