Вночі армія РФ обстріляла два села біля Запоріжжя

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Ворожих обстрілів зазнали два села біля Запоріжжя. Повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється", - написав чиновник.

Відзначимо, у Запорізькій області о 00:59 була оголошена повітряна тривога. Вона тривала до 01:41.

Нагадаємо, ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "шахед"

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