У небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили російські безпілотники, - ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентнин Резніченко.



"Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється", - зауважив він.



Нагадаємо, 9 квітня українська ППО знищила 3 літаки, 1 вертоліт, 5 БПЛА і 4 крилаті ракети окупантів.

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