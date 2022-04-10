У небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили російські безпілотники, - ОВА
9 квітня в небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили два БПЛА окупантів
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентнин Резніченко.
"Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється", - зауважив він.
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