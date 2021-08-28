Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У небі над Харківщиною виявлено іноземний безпілотник

У небі над Харківщиною виявлено іноземний безпілотник

28 серпня, 2021 субота
07:26
Суспільство

Службою безпеки України в Харківській області було виявлено ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва

Про це передає Еспресо.TV.

"Безпілотник проводив обліт над Харківським регіоном", - йдеться у повідомленні, що пізно ввечері у п'ятницю, 27 серпня 2021 року, з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Харківського обласного управління СБ України. 

У зв'язку з цим випадком відомство просить жителів Харківщини "належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців".

"Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, на телефон довіри СБУ (057) 700 34 50, Національної поліції -102 або іншим зручним способом", - наголошується у повідомленні.

Втім не виключено, що йдеться про відпрацювання оголошеного учора, 27 серпня, сценарію антитерористичних/контрдиверсійних тренувань, на що звертають увагу користувачі мережі в коментарях під інформацію про БПЛА.

"Це навчання? Якщо ні, то чому не пишете "Було виявлено та знешкоджено"?", - зазначає один з коментаторів.

Інформація про навчання, слід зазначити, опубліковано тим же джерелом практично у той самий час.

Ось уривок з анонсу:

"З 27 серпня протягом тижня на території Харківської області проводитимуться антитерористичні/контрдиверсійні тренування.

Головною метою тренувань є підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах.

Усе відбуватиметься в умовах максимально наближених до реальних".


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
26 серпня, 2021 четвер
У Кабулі стались нові вибухи, - ЗМІ
Марлос
25 серпня, 2021 середа
Ексфутболіст збірної України Марлос назвав нового лідера "Шахтаря"
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.79
    Купівля 26.79
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.36
    Продаж 31.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
28 серпня
08:00
27 серпня на фронті: 7 обстрілів неподалік від 6 селищ та сіл, росіянами вбито захисника України
07:10
Ексклюзив
COVID-19
COVID-19 як економічна криза природного походження
07:00
Книга для меншості, сатана у спідниці та замахана жінка – 5 книг, де кажуть гірку правду
2021, п'ятниця
27 серпня
23:00
Марсохід Perseverance знову готується добути зразок марсіанського ґрунту
Друга спроба: марсохід Perseverance знову готується добути зразок марсіанського ґрунту
22:41
Дмитро Кулеба
"Не відповідають дружньому характеру": Кулеба про слова президентки Естонії щодо вступу України в ЄС
21:51
У Києві на Південному мосту внаслідок двох ДТП ускладнено рух
21:18
У Харківській міськраді проводять обшуки
21:03
Микола Рудьковський
ОГПУ просить суд заарештувати колишнього міністра Рудьковського
20:45
Афганістан
Понад 230 українців залишаються в Афганістані, - посол
20:38
Зеленський і Санду
Говорили про повернення енергокомпаній та "Кримську платформу": Зеленський зустрівся із Санду
20:15
переможці Міжнародної премії Івана Франка
Оголосили переможця почесної Міжнародної премії Івана Франка
19:51
Теракти в Кабулі
Теракт біля аеропорту Кабула: серед загиблих були громадяни Британії
19:50
Янукович
Справа "Межигір’я": Януковича повторно викликали до суду
19:27
У Білорусі ліквідували Асоціацію журналістів
19:12
На Одещині в ДТП постраждали троє поліцейських
19:03
гроші
Поширення списків боржників за компослуги є порушенням закону, - Офіс омбудсмена
18:54
Кріштіану Роналду
Роналду став гравцем "Манчестер Юнайтед"
18:45
Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
На Буковині чиновники вкрали понад мільйон гривень, призначених для ліквідації наслідків повені
18:33
Микола Гусак
Суддя Верховного Суду Гусак подав у відставку
18:25
дія
COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров
18:18
стрілянина по автомобілю
У Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину по автомобілю
18:13
сепар
День у зоні ООС: окупанти обстріляли позиції поблизу Новомихайлівки, загинув український військовий
18:06
В Китаї одночасно підірвали 15 хмарочосів-довгобудів. ВІДЕО
17:59
Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
17:37
ПриватБанк
Наглядова рада призначила нового заступника голови ПриватБанку: за що він відповідатиме
17:34
Американська компанія не закуповуватиме двигуни для космічних ракет у Росії
17:26
газ
Постачальники газу підвищили ціни на вересень
17:26
Су-24
В Росії розбився бомбардувальник Су-24
17:24
Фонд держмайна
"Велика приватизація": Фонд держмайна переніс аукціон з продажу ОГХК
16:54
"Дорівнює відсутності маски": Радуцький пояснив, чому носіння захисних щитків є порушенням маскового режиму
16:52
Наталка Діденко
Останні вихідні літа будуть теплими, але дощовими, - синоптик Наталка Діденко
16:41
вакцина
МОЗ пояснило, у яких випадках вакцинують дітей від 12 років
16:40
Кабул: кількість жертв терактів "Ісламської держави" сягнула 170
16:37
Анна Стеценко
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:29
У центрі Києва через забіг обмежать рух транспорту 28 серпня
16:25
прощання із "кіборгом" Дмитром Ґудзиком
У Львові попрощались із загиблим "кіборгом" Дмитром Ґудзиком. Фото
16:10
Львівщина очолила рейтинг областей України за підсумками ЗНО
16:09
Офіс генпрокурора
Коли Путіна зможуть притягнути до відповідальності за збройну агресію на Донбасі: заява ОГПУ
16:08
МОН
МОН впровадило електронні свідоцтва про початкову освіту
15:55
Талібан
Афганістан перетвориться на силовий хаб, який надаватиме найманців та зброю, - експерт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV