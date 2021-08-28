У небі над Харківщиною виявлено іноземний безпілотник

Про це передає Еспресо.TV.



"Безпілотник проводив обліт над Харківським регіоном", - йдеться у повідомленні, що пізно ввечері у п'ятницю, 27 серпня 2021 року, з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Харківського обласного управління СБ України.



У зв'язку з цим випадком відомство просить жителів Харківщини "належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців".



"Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, на телефон довіри СБУ (057) 700 34 50, Національної поліції -102 або іншим зручним способом", - наголошується у повідомленні.



Втім не виключено, що йдеться про відпрацювання оголошеного учора, 27 серпня, сценарію антитерористичних/контрдиверсійних тренувань, на що звертають увагу користувачі мережі в коментарях під інформацію про БПЛА.



"Це навчання? Якщо ні, то чому не пишете "Було виявлено та знешкоджено"?", - зазначає один з коментаторів.



Інформація про навчання, слід зазначити, опубліковано тим же джерелом практично у той самий час.



Ось уривок з анонсу:



"З 27 серпня протягом тижня на території Харківської області проводитимуться антитерористичні/контрдиверсійні тренування.



Головною метою тренувань є підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах.



Усе відбуватиметься в умовах максимально наближених до реальних".





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