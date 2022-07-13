Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупанти збили власний безпілотник в Маріуполі. На ділянці між Лівобережним районом та Каліновкою вночі окупанти збили власний безпілотник. З переляку і для (приховування власного страху) виправдання поширюють плітки про збиту "Точку-У"", - наголосив він.

За словами Петра Андрющена, росіяни бояться через формування складів боєкомплектів у Кальміуському районі міста й відстань, меншу за 100 км від лінії фронту на північний схід у напрям Вугледара.

"HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання", - зауважив радник мера.

З 24 лютого до 13 липня окупанти втратили 678 безпілотників в Україні.

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