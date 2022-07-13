У небі над Маріуполем росіяни збили власний безпілотник
Над Маріуполем у ніч на 13 липня росіяни збили свій безпілотник і списують це на знищену "Точку-У"
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Окупанти збили власний безпілотник в Маріуполі. На ділянці між Лівобережним районом та Каліновкою вночі окупанти збили власний безпілотник. З переляку і для (приховування власного страху) виправдання поширюють плітки про збиту "Точку-У"", - наголосив він.
За словами Петра Андрющена, росіяни бояться через формування складів боєкомплектів у Кальміуському районі міста й відстань, меншу за 100 км від лінії фронту на північний схід у напрям Вугледара.
"HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання", - зауважив радник мера.
- З 24 лютого до 13 липня окупанти втратили 678 безпілотників в Україні.
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