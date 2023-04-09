У Нетішині біля собору Московського патріархату зібрали 800 підписів

Про це Суспільному Хмельницький розповіла організаторка зборів Олена Степанюк.

За її словами, тривала акція з восьмої до дев'ятої ранку. На ній збирали підписи за перехід Собору Ікони Божої Матері УПЦ (МП) й храму Святої Преподобної Параскеви Сербської УПЦ (МП) до ПЦУ.

Станом на 11:00 зареєстровано 800 осіб.