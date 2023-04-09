У Нетішині біля собору Московського патріархату зібрали 800 підписів
У Нетішині 9 квітня, зібрались містяни на мирну акцію біля Собору Ікони Божої Матері УПЦ (МП), одночасно з якою, у соборі священники московського патріархату проводили богослужіння
Про це Суспільному Хмельницький розповіла організаторка зборів Олена Степанюк.
За її словами, тривала акція з восьмої до дев'ятої ранку. На ній збирали підписи за перехід Собору Ікони Божої Матері УПЦ (МП) й храму Святої Преподобної Параскеви Сербської УПЦ (МП) до ПЦУ.
Станом на 11:00 зареєстровано 800 осіб.
- 8 квітня у Кам'янці-Подільському проголосували за перехід собору Олександра Невського до ПЦУ, однак парафія УПЦ (МП) не віддає ключі.
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