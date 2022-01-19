У невакцинованих вдесятеро вищий ризик смерті від COVID-19, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у невакцинованих проти COVID-19 в десять разів вищий ризик смерті
Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 19 січня.
"У невакцинованих вдесятеро вищий ризик смерті від COVID-19 і в 4-5 разів вищий ризик ушпиталення, ніж у вакцинованих", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр повідомив, що в Україні поширюється нова хвиля коронавірусу через новий штам COVID-19 Омікрон, який розповсюджується швидше, ніж інші штами.
Шмигаль наголосив, що в Україні передбачена можливість отримати третю дозу вакцини для всіх громадян, які пройшли базовий курс щеплення шість або більше місяців тому.
- Нагадаємо, 17 січня Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації проти COVID-19 дітей від 12 років.
- 19 січня США поставили Україні ще 1 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer.
- Станом на 19 січня, випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України.
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