У невакцинованих вдесятеро вищий ризик смерті від COVID-19, - Шмигаль

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 19 січня.



"У невакцинованих вдесятеро вищий ризик смерті від COVID-19 і в 4-5 разів вищий ризик ушпиталення, ніж у вакцинованих", - зазначив Шмигаль.



Прем'єр повідомив, що в Україні поширюється нова хвиля коронавірусу через новий штам COVID-19 Омікрон, який розповсюджується швидше, ніж інші штами.



Шмигаль наголосив, що в Україні передбачена можливість отримати третю дозу вакцини для всіх громадян, які пройшли базовий курс щеплення шість або більше місяців тому.



Нагадаємо, 17 січня Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації проти COVID-19 дітей від 12 років.

19 січня США поставили Україні ще 1 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer.

Станом на 19 січня, випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України.