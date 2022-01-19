США поставили Україні ще 1 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer

Про це написало посольство США в Україні.



"Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19", - ідеться в повідомленні.



Як зазначили в посольстві, це постачання від ЮНІСЕФ через фонд COVAX є частиною глобальної допомоги з забезпечення українців важливим захистом від коронавірусу, особливо під час поширення штаму "Омікрон".

Нагадаємо, у листопаді в Україну поставили 1,4 млн доз вакцини Pfizer.

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