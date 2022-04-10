У ніч на 11 квітня Приват24 не проводитиме платежі
ПриватБанк анонсував технологічну паузу в роботі додатку Приват24: в ніч на 11 квітня додаток не буде проводити платежі
Про це з посиланням на реліз ПриватБанку повідомляє "Інтерфакс-Ураїна".
ПриватБанк запланував технологічну паузу у проведення платежів через додаток Приват24 з 23 години 10 квітня до 8 ранку 11 квітня.
При цьому розрахунки в торговельних мережах та операції у банковатах в цей час проводитимуться в звичайному режимі.
Нагадаємо, 19 березня сервіс Приват24 проведодив регламентні роботи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе