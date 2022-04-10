У ніч на 11 квітня Приват24 не проводитиме платежі

Про це з посиланням на реліз ПриватБанку повідомляє "Інтерфакс-Ураїна".



ПриватБанк запланував технологічну паузу у проведення платежів через додаток Приват24 з 23 години 10 квітня до 8 ранку 11 квітня.



При цьому розрахунки в торговельних мережах та операції у банковатах в цей час проводитимуться в звичайному режимі.



Нагадаємо, 19 березня сервіс Приват24 проведодив регламентні роботи.

