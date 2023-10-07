У ніч на понеділок можливі заморозки: погода від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Опади

8 жовтня в Україні пройдуть дощі, помірні, часом сильні. Вдень у північній частині послаблення та припинення опадів.

Вітер

Північно-західний, рвучкий, із періодичними поривами до штормового, до 15-22 метрів за секунду.

Температура повітря

Впродовж дня неділі буде холодно, +9...+14°C, на півдні +14...+19°C, в Криму до +22°C.

Зверніть увагу на смугу холодного повітря на карті - це завтрашній день, не ніч.

Фото: Наталка Діденко

Що чекати у столиці

У Києві завтра, 8 жовтня, очікується помірний та сильний дощ вночі та вранці, вдень послаблення та припинення опадів.

Сильний північно-західний вітер.

Вночі +6...+8, вдень +9...+11°C.

У ніч на понеділок у більшості областей України, окрім півдня, ймовірні заморозки.