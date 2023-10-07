У ніч на понеділок можливі заморозки: погода від Наталки Діденко
У неділю, 8 жовтня, на всій території України очікуються дощі та сильний вітер. У ніч на понеділок у більшості областей України, окрім півдня, ймовірні заморозки
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Опади
8 жовтня в Україні пройдуть дощі, помірні, часом сильні. Вдень у північній частині послаблення та припинення опадів.
Вітер
Північно-західний, рвучкий, із періодичними поривами до штормового, до 15-22 метрів за секунду.
Температура повітря
Впродовж дня неділі буде холодно, +9...+14°C, на півдні +14...+19°C, в Криму до +22°C.
Зверніть увагу на смугу холодного повітря на карті - це завтрашній день, не ніч.
Фото: Наталка Діденко
Що чекати у столиці
У Києві завтра, 8 жовтня, очікується помірний та сильний дощ вночі та вранці, вдень послаблення та припинення опадів.
Сильний північно-західний вітер.
Вночі +6...+8, вдень +9...+11°C.
У ніч на понеділок у більшості областей України, окрім півдня, ймовірні заморозки.
- Напередодні Наталка Діденко прогнозувала, що у суботу, 7 жовтня, північну частину України та деякі регіони західної накриє атмосферний фронт. У неділю, 8 жовтня, йтиме дощ та штормовий вітер
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