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Вітер, дощі та прохолодна погода: прогноз на вихідні від Наталки Діденко

6 жовтня, 2023 п'ятниця
13:27
Суспільство дощь, гроза, парасоля, негода

У суботу, 7 жовтня, північну частину України та деякі регіони західної накриє атмосферний фронт. У неділю, 8 жовтня, йтиме дощ та штормовий вітер

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Погода на 7 жовтня

У суботу, 7 жовтня, північну частину, а також Волинь, Рівненщину та Харківщину накриє атмосферний фронт - збільшиться хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі.

На решті території України побуде суха повітряна маса. Проте очікується поривчатий вітер.

Температура становитиме +14...+18 °C, на півдні +18...+23 °C.

Погода на 8 жовтня 

У неділю, 8 жовтня, холодний, інший, атмосферний фронт накриє Україну із північного заходу на південний схід і зачепить протягом доби всі регіони. У неділю йтиме дощ, часом великий дощ.

Температура повітря становитиме вдень+9...+14 °C, на півдні ще затримається тепліша погода на кілька градусів. У ніч на понеділок ймовірні заморозки! Найхолодніше буде в Карпатах, де 8 жовтня передбачається мокрий сніг.

Погода

Фото: Наталка Діденко

Що чекати у столиці

У Києві у суботу очікується хмарна погода з локальним невеликим дощем, сильний південно-західний вітер та +17 °C.

У неділю, 8 жовтня, у Києві помірний, навіть великий дощ вночі та вранці, а вдень опади стихатимуть і припинятимуться. Похолоднішає до +12...+13°C.

  • Київ пережив найтепліший і один з найсухіших вереснів за останні 142 роки. Середня температура повітря за місяць була майже на 4 °С вище за звичайну норму.  
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