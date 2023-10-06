Вітер, дощі та прохолодна погода: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
У суботу, 7 жовтня, північну частину України та деякі регіони західної накриє атмосферний фронт. У неділю, 8 жовтня, йтиме дощ та штормовий вітер
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Погода на 7 жовтня
У суботу, 7 жовтня, північну частину, а також Волинь, Рівненщину та Харківщину накриє атмосферний фронт - збільшиться хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі.
На решті території України побуде суха повітряна маса. Проте очікується поривчатий вітер.
Температура становитиме +14...+18 °C, на півдні +18...+23 °C.
Погода на 8 жовтня
У неділю, 8 жовтня, холодний, інший, атмосферний фронт накриє Україну із північного заходу на південний схід і зачепить протягом доби всі регіони. У неділю йтиме дощ, часом великий дощ.
Температура повітря становитиме вдень+9...+14 °C, на півдні ще затримається тепліша погода на кілька градусів. У ніч на понеділок ймовірні заморозки! Найхолодніше буде в Карпатах, де 8 жовтня передбачається мокрий сніг.
Фото: Наталка Діденко
Що чекати у столиці
У Києві у суботу очікується хмарна погода з локальним невеликим дощем, сильний південно-західний вітер та +17 °C.
У неділю, 8 жовтня, у Києві помірний, навіть великий дощ вночі та вранці, а вдень опади стихатимуть і припинятимуться. Похолоднішає до +12...+13°C.
- Київ пережив найтепліший і один з найсухіших вереснів за останні 142 роки. Середня температура повітря за місяць була майже на 4 °С вище за звичайну норму.
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