У ніч з 3 на 4 вересня у радянському концтаборі на Уралі загинув Василь Стус. Близькі переконані, що його вбили

Це вже був його другий термін ув'язнення. Ув'язнення за вірші та розмови, передає Еспресо.TV.



Побратими, рідні та чимало дослідників впевнені, що Стусова смерть мала насильницький характер й була спричинена наказом з Москви: за будь яку ціну не допустити отримання Василем премії Нобелівського комітету в галузі літератури.



З міркуваннями на користь цієї версії від дисидента Василя Овсієнка можна ознайомитися тут. На момент смерті Василя Стуса він перебував у камері №20 згаданої установи.



Читайте також: 30 найзнаковіших українських книжок за 30 років незалежності



Замислитися з приводу неприродності смерті поета, вважає Овісієнко, можна, хоча б з того, як невдовзі склалася долі приставлених до них охоронців:



"24 лютого 1989 року 46-літній майор Долматов ліг поруч зі Стусом, усього за кілька метрів. А майор Журавков помер через днів 10 після Стуса. Журавков-молодший, лейтенант-оперативник, улітку 1987 року втопився в річці Часовá. Усе це викликає поважні сумніви, чи справді смерть Стуса настала внаслідок серцевого нападу".



Читайте також: Суд зобов'язав Медведчука виплатити 300 тис. грн видавництву, яке випустило книгу Вахтанга Кіпіані про Стуса



Офіційна причина смерті - не втримало серце.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb