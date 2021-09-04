У ніч з 3 на 4 вересня у радянському концтаборі на Уралі загинув Василь Стус. Близькі переконані, що його вбили
Уночі з 3 на 4 вересня 1985 року в карцері "учреждения ВС-389/36" у селі Кучино Чусовського району Пермської області Росії загинув український поет і правозахисник Василь Стус. Його не стало вже за Горбачова, за так званої Перебудови
Це вже був його другий термін ув'язнення. Ув'язнення за вірші та розмови, передає Еспресо.TV.
Побратими, рідні та чимало дослідників впевнені, що Стусова смерть мала насильницький характер й була спричинена наказом з Москви: за будь яку ціну не допустити отримання Василем премії Нобелівського комітету в галузі літератури.
З міркуваннями на користь цієї версії від дисидента Василя Овсієнка можна ознайомитися тут. На момент смерті Василя Стуса він перебував у камері №20 згаданої установи.
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Замислитися з приводу неприродності смерті поета, вважає Овісієнко, можна, хоча б з того, як невдовзі склалася долі приставлених до них охоронців:
"24 лютого 1989 року 46-літній майор Долматов ліг поруч зі Стусом, усього за кілька метрів. А майор Журавков помер через днів 10 після Стуса. Журавков-молодший, лейтенант-оперативник, улітку 1987 року втопився в річці Часовá. Усе це викликає поважні сумніви, чи справді смерть Стуса настала внаслідок серцевого нападу".
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Офіційна причина смерті - не втримало серце.
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