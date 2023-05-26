Про це повідомляє видання Guardian.

Фаассену належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама.

Запис у земельному кадастрі Нідерландів свідчить, що земля арештована 12 травня національною прокуратурою в рамках кримінального розслідування щодо фінансових, економічних та екологічних правопорушень.

За словами Хелен Овер де Ліндена, юриста та експерта з питань санкцій, конфіскація вказує на те, що колишній зять Путіна, ймовірно, фігурує в кримінальному розслідуванні, однак підтверджень поки немає. Прокуратура не коментує причину.

Фаассен нині живе в Москві. Журналісти стверджують, що нещодавно правоохоронці допитували його під час прибуття в Нідерланди. Підозра стосувалась ухилення від санкцій, також конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. Однак він начебто швидко повернувся до Росії.

ЗМІ вважає, що влада Нідерландів підозрює його в ухилянні від санкцій.

Довідка: Йорріт Фаассен одружився з Марією Воронцовою у 2008 році. Потім пара розлучилась, у них є 10-річний син.