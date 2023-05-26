У Нідерландах арештували земельну ділянку колишнього зятя Путіна, - ЗМІ
У Нідерландах прокурори наклали арешт на землю бізнесмена Йорріта Фаассена, який є колишнім чоловіком доньки російського диктатора Путіна Марії Воронцової
Про це повідомляє видання Guardian.
Фаассену належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама.
Запис у земельному кадастрі Нідерландів свідчить, що земля арештована 12 травня національною прокуратурою в рамках кримінального розслідування щодо фінансових, економічних та екологічних правопорушень.
За словами Хелен Овер де Ліндена, юриста та експерта з питань санкцій, конфіскація вказує на те, що колишній зять Путіна, ймовірно, фігурує в кримінальному розслідуванні, однак підтверджень поки немає. Прокуратура не коментує причину.
Фаассен нині живе в Москві. Журналісти стверджують, що нещодавно правоохоронці допитували його під час прибуття в Нідерланди. Підозра стосувалась ухилення від санкцій, також конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. Однак він начебто швидко повернувся до Росії.
ЗМІ вважає, що влада Нідерландів підозрює його в ухилянні від санкцій.
Довідка: Йорріт Фаассен одружився з Марією Воронцовою у 2008 році. Потім пара розлучилась, у них є 10-річний син.
- Обидві дорослі доньки диктатора Путіна – Марія Воронцова і Єкатеріна Тіхонова – були внесені до санкційних списків ЄС, США, Канади у квітні 2022 року після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас проти Фаассена санкцій запроваджено не було.
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