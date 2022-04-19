Доньки Путіна, дружина Лаврова і власники Альфа-банку. Канада розширила санкційний список росіян

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни.

Нові заходи накладають обмеження на 14 близьких соратників російського режиму, включаючи російських олігархів та членів їхніх сімей. Сюди входять дві дорослі дочки президента Путіна, а також дружина глави МЗС РФ Марія Лаврова.

Також під санкції потрапили російські олігархи Петро Авен і Михайло Фрідман та глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

"Ці дії демонструють, що Канада не відступить, притягуючи президента Росії Володимира Путіна та його соратників до відповідальності за їх причетність до вторгнення російського режиму в Україну", - йдеться у заяві міністерства.

Раніше цього місяця Сполучені Штати, Британія та ЄС оголосили про санкції проти дочок Путіна - Катерини Тихонової та Марії Воронцової.

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