Вони намагаються протягнути через Кабмін те, що не вдалося через парламент — клон скандальної містобудівної “реформи”. Звісно, що зауваження експертів урядовці не врахували.

Основний аргумент "експериментальної" стратегії мінінфраструктури — потреба побороти корупцію в органах самоврядування. Звідси, мовляв, ростуть ноги у "незручного для місцевої влади" проєкту 5655, авторкою якого є голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк та всіх інших кроків команди "реформаторів", відповідальних за відновлення. Принаймні зараз про це пишуть і Шуляк і віцепрем'єр Олександр Кубраков. Виправити ситуацію нібито можна, якщо дати Держінспекції архітектури та містобудування контролювати видачу містобудівних умов.

Але!

Насправді закони вже зараз дає всі інструменти для держнагляду за діями органів самоврядування. Правда останні 4 роки він не здійснюється. І саме це — можливість для політиків використовувати корупцію на місцях, як обґрунтування для "реформи" в інтересах будівельного лобі.

Контроль за роботою Державної інспекції має проводити… віцерем’єр Олександр Кубраков. Для цього є відповідна урядова постанова. Окрім цього є ще й положення про Мінінфраструктури. Держінспекція може не здійснювати архбуднагляд лише за вказівкою віцепрем`єра. При цьому він особисто несе відповідальність за стан справ у доручених сферах держуправління (ст. 45 закону "Про Кабмін").

Читайте також: Картельна змова забудовників: чому уряд не має права експериментувати із постановою-клоном 5655?

За попередника Кубракова — Олексія Чернишова, який очолював Мінрегіон, архбуднагляд теж не здійснювався.

Якщо уряд не забезпечує тут належну роботу — має бути парламентський контроль. За законом, коли мова йде про містобудування й органи місцевої влади — за це відповідає парламентський комітет, який очолює авторка проєкту 5655 Олена Шуляк.

Відповідно і Кубраков, і Шуляк, які на форумах та презентаціях розповідають про корупцію на місцях не виконують своїх повноважень.

Таке посилення корупції на місцях можуть створювати свідомо. Лобісти містобудівної "реформи" по суті так взяли країну в заручники, аби розповідати про те, як потрібний урядовий "експеримент". А все, що треба робити — виконувати свої повноваження.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Георгій Могильний, аналітик громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.