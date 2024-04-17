Україна під час війни отримує мільярди коштів платників податків інших країн на відбудову. Звісно, що забудовники хотіли б мати правила, які влаштовують лише їх і дають можливість їм освоювати ресурси у той спосіб, в який вигідно лише їм.

Лобісти не змогли протягнути законопроєкт Олени Шуляк 5655. Його не підписав президент Володимир Зеленський. І з грудня місяця 2023 року вся країна стежить за спробою віцепрем’єра Олександра Кубракова провести урядову постанову-клон законопроєкту через Кабмін.

Міністерство вже повідомило, що відбулися громадські обговорення документа "Про реалізацію експериментальних проєктів у сфері містобудівної діяльності". Під час цих "обговорень" з понад 90 сторінок зауважень від громадської ініціативи "Голка" не врахували жодного.

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Так само не врахували більшість зауважень народної депутатки Ганни Бондар ("Слуга народу"), а вона очолює робочу групу, що напрацьовує Містобудівний кодекс.

В уряді вважають, що провести таку постанову-клон цілком реально, бо закон нібито дає їм право на експеримент.

Чому є ознаки картельної змови?

Лобісти не зважають ані на рішення Європарламенту, ані на звіт Єврокомісії, ані на документ Королівського інституту Chatham House. Останній, до речі, в урядовій постанові-клоні 5655 вбачає ризик виникнення будівельного картелю.

Фото: скріншот

Скрин з документу Chatham House, де йдеться про те, що внаслідок недосконалого регулювання можуть виникнути будівельні картелі”

Коли великі гравці з одного сектору об’єднуються і роблять все для того, щоб створити вигідні для себе умови — це картельна змова.

Такі змови заборонені Договором про функціонування Європейського союзу. Антимонопольний комітет України теж давно розповідає про шкоду від картелів і зазначає, що вони сильно впливають на зниження добробуту суспільства.

Звісно, що коли хтось намагається перешкоджати цим планам — на нього починають тиснути. Інститут громадянського суспільства, який втратив фінансування одного зі своїх проєктів, вже заявив, що вбачає в цьому прояв неформального тиску з боку Мінінфраструктури. Так само у ЗМІ говорять про непоодинокі факти цензури, коли мова йде про містобудівну "реформу". Була спроба зняти матеріал громадської ініціативи "Голка" з сайту Еспресо, але до честі видання — вони вийшли із заявою і зробили цей факт публічним.

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Чому урядовий експеримент поза законом?

Дійсно, у законодавстві є згадка про урядовий експеримент. Мова йде про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища".

Таку пропозицію вніс з голосу лише як "техніко-юридичну правку" тогочасний член Комітету з питань екологічної політики Павло Дзюблик. Доказ цьому — стенограма.

Важливо, що парламент у 2018 році голосував за правку про повноваження уряду на "прийняття рішення" (в однині) та щодо "екологічного державного управління". Але у підписаному та оприлюдненому тексті закону з’явилася множина, а "екологічне державне управління" перетворилось на окремо "екологію" та "державне управління".

Саме через таку підміну Кабмін отримав можливість під час проведення експерименту приймати необмежену кількість рішення щодо широкого кола питань, хоча Верховна Рада за це і не голосувала.

Але право Кабміну все одно не є необмеженим і нескінченним. Цей же закон передбачає, що може бути проведено лише один експеримент і його строк не може перевищувати двох років.

Своїм правом уряд скористався давно і це видно з розпорядження 2019 року "Про запровадження експериментального проекту щодо підвищення ефективності управлінських процесів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України". От з цього часу треба і відраховувати два роки.

Тобто з боку уряду зараз відбувається законодавче шахрайство. І за два роки такого брутального лобізму, де є ознаки картельної змови, країна не бачить відповідних кадрових рішень.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Георгій Могильний, аналітик громадської ініціативи "Голка"

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