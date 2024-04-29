Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є поранена

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він повідомив, що росіяни обстрілюють місто керованими авіабомбами.

"У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні", - написав Терехов.

Також про вибухи повідомив голова Харівської ОВА Олег Синєгубов, він написав, що окрім обласного центру, ворог б'є по району.

"Окупанти завдають ударів по Харкову та району. Будьте в укриттях!" - додав Синєгубов.

До повідомлень про вибухи Повітряні сили попереджали про небезпеу для Харківської області.

"Залишається загроза застосування авіаційних засобів ураження для Харківської області", - йшлося у повідомленні.

Пізніше Синєгубов повідомив, що росіяни завдали удари по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна жінка - медики надають їй допомогу.

За даними Терехова, приліт зафіксовано у зону житлової забудови міста.

"Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. На даний момент є відомості про одну поранену жінку", - написав він.

Також голова Харківської ОВА уточнив, що російська армія завдала ударів щонайменше пʼятьома КАБами по населених пунктах Харківського району.