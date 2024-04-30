Сили оборони за добу відбили 80 атак російських військ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 30 квітня.

Ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на фронті та обстріли території України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області. На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

напрямку наші воїни відбили 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області. На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак, здійснених противником в районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

напрямку Силами оборони відбито 16 атак, здійснених противником в районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

напрямку ЗСУ відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Євгенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

напрямку захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Євгенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. На Оріхівському напрямку агресор, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

напрямку агресор, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області. На Херсонському напрямку російські терористи не відмовляються від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснили 2 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Михайлівка, Тягинка, Янтарне Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.