"Не порушує прав людини": МЗС надало нові роз'яснення про припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном

Роз'яснення про міфи та факти щодо цього рішення опублікували на сайті МЗС України.

Міф №1: Рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг.

У МЗС прокоментували, що згадане рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Насправді воно тимчасово призупиняє прийом нових заяв від цієї категорії громадян на обмежений період часу.

"Після завершення цього періоду прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства", – зазначили в МЗС.

У міністерстві додали, що після 23 квітня дипломатичні установи України за кордоном фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%. Тобто йдеться "лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців".

МЗС наголосило, що під час такої технічної паузи держустанови доопрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону. А щойно цю роботу завершать, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

Міф №2: Після вказаного рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій.

У МЗС запевнили, що рішення жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій, як-от ДТП, затримання, стихійні лиха тощо.

Міф №3: Це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності.

У міністерстві запевнили, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається їхнім пріоритетом. А вже згадана технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку "зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв’язку з набуттям чинності нового закону про мобілізацію".

У МЗС додали, що рішення призупинити надання консульських послуг чоловікам 18-60 років було вимушеним, оскільки строк розгляду заяв міг перевищувати термін набуття чинності нового законодавства.

"Термін призупинення прийому нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону", – додали в МЗС.

Міф №4: Рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном.

У міністерстві зауважили, що всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року, розглядають і опрацьовують у повному обсязі, зокрема й подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"Тому про жодну раптовість не йдеться, адже заяви, які вже були в роботі, продовжили опрацьовуватися. Тимчасово призупинений лише прийом нових заяв від окремої категорії громадян для уточнення механізмів надання консульських послуг згідно з ухваленим новим законом", – прокоментувало відомство.

Міф №5: Рішення несправедливе щодо низки випадків, коли чоловіки мобілізаційного віку перебувають за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов’язку захищати Батьківщину.

На цей міф МЗС України повторило, що насправді "рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства".

"Після вступу в дію нових механізмів кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", – наголосили в міністерстві.

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У міністерстві додали, що вони працюють над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України. Він має загалом "спростити доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротити час процедур і дасть змогу "вирішити низку проблем, пов’язаних із підвищеним попитом внаслідок збільшення кількості громадян за кордоном з 2022 року".

Міф №6: Це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини.

МЗС України наголосило, що про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг. А рішення про призупинення надання консульських послуг тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться.