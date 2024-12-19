"Закрадається думка, що це робиться з двох причин": юрист Магера щодо законопроєкту про множинне громадянство

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Конституція у 4 статті говорить про принцип єдиного громадянства в Україні. На жаль, у законі даються хибні визначення єдиного громадянства - не тільки заборона на наявність громадянства іншої держави, але і відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць України, як там написано, тобто АР Крим, область, райони й так далі. Це дуже дивно, тому що жодна унітарна держава світу ніколи не мала і не має громадянства областей, воєводств, повітів – чого завгодно, такого не існує", - зауважив Андрій Магера.

За його словами, у 4 статті Конституції України варто під принципом єдиного громадянства розуміти лише відсутність у громадян України громадянства чи підданства будь-якої іншої суверенної держави світу, а не громадянства частин України.

"У цьому законопроєкті допускається у громадянина України наявність громадянства тієї держави, яка має увійти у затверджений окремим законом перелік держав. Щобільше, такі громадяни не зобов'язані будуть складати іспити з історії України, знання державної мови та Конституції України. В мене закрадається думка, що це, можливо робиться з двох причин. Перша – 247 народних депутатів хочуть легалізувати свій другий паспорт. Другий момент – чи не є це спосіб надання іноземцям права власності на землю? Хоча Конституція України у 14 статті чітко говорить, що право власності на землю гарантується громадянам України, юридичним особам, державі. А тут спосіб обійти ці конституційні положення, що насправді погано", - підкреслив юрист.

Андрій Магера резюмував, що подібні речі не можуть бути у законопроєкті, тому що вони суперечать Конституції України.