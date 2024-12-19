Соловій і Дантес випустили дуетну роботу "Дівчино мила" - сучасне прочитання пісні "Прилетіла ластівочка"
Музиканти Христина Соловій та Володимир Дантес презентували першу спільну пісню "Дівчино мила", поєднавши спадок з сучасними ритмами
Премʼєра пісні відбулася на YouTube-каналі.
19 грудня вийшла перша спільна робота Христини Соловій та Володимира Дантеса. Це сучасне прочитання пісні "Прилетіла ластівочка" легендарного гурту ВІА "Смерічка".
Прем’єра пісні відбулася на сольному концерті Христини Соловій 4 грудня у МЦКМ "Жовтневий". А тепер шанувальники можуть почути її на всіх стримінгових платформах.
Колаборація є продовженням праці митців, які в 1970-х роках експериментували з народною музикою. Артисти поєднали цей спадок з сучасними ритмами, завдяки чому пісня отримала нове звучання. Це той самий "вусатий фанк", смілива та яскрава українська музика, яка нарешті звучить голосно.
"Дівчино мила" — це спільне бачення пісні "Прилетіла ластівочка" Соловій і Дантеса.
"Українська музика 1970-80-х, як би її не намагалися знищити та приховати, прийшла до нас. І переосмислення давнього, того, з чого з’явилися ми, у щось нове — це наша можливість вшанувати митців, які творили українське під кулями", - написали артисти в спільному дописі в instagram.
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