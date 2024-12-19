Чеський фонд профінансує проєкт із захисту української культурної спадщини від дій агресора

Броньований автомобіль "Ковчег-1" вирушить з Чехії до України і попрямує до культурних об'єктів, що перебувають у зоні ризику по всій Україні.

"Ковчег-1" був спеціально розроблений для роботи у небезпечних умовах і забезпечує транспортування спеціалістів, а також обладнання для реставрації та оцифрування культурних пам'яток. Це дозволить фахівцям рятувати історичні книги на постраждалих від війни територіях, а також створювати цифрові копії та 3D-скани об'єктів, таких як фрески, які не можуть бути вилучені з їхнього поточного місця розташування.

Місію очолить команда експертів з Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Перша місія зосередиться на оцифруванні та збереженні якомога більшої кількості текстових об'єктів, включаючи рукописи, книги та інші важливі письмові артефакти, а також наукову та академічну літературу.

З очевидних міркувань безпеки маршрут "Ковчега-1" не розголошується, але серед об'єктів, які були сильно пошкоджені або зруйновані під час війни, - Одеські художній, морський, археологічний та літературний музеї, Харківський художній музей, Іванківський музей та Київська картинна галерея, а також Меморіальний музей-садиба Михайла Коцюбинського в Чернігівській області.

Проєкт "Ковчег" - це приватно-державна ініціатива. Очолюваний Міністерством культури Чехії у співпраці з українським урядом та Чеською національною бібліотекою, проєкт "Ковчег" фінансується приватними донорами, зокрема Карелом Комареком, провідним бізнесменом та філантропом. Підтримка у розмірі 10,5 млн чеських крон (понад 18 млн гривень) першої місії "Ковчег-1" надається через Фонд родини Карела Комарека (KKFF), а також компаніями Allwyn та MND з групи KKCG, що належать Комареку та іншими донорами. Наразі триває пошук додаткового фінансування для майбутніх місій.

"Ця місія допоможе зберегти шматочки нашої історії, які визначають нас як націю. Кожна збережена книга, кожен рукопис, кожна фотографія - це перемога над хаосом, який нас оточує. Це обладнання більше, ніж просто інструменти - це шанс відновити, створити щось для наступного покоління", - розповідає Олег Сербін, генеральний директор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

"Під час війни захист культури - це не розкіш, він необхідний для підтримки почуття власної гідності та надії на відновлення. В умовах, коли державні та неурядові бюджети вже виснажені наданням гуманітарної та військової допомоги Україні, потрібні більш інноваційні підходи до захисту та збереження культурної спадщини. Державно-приватне партнерство, подібне до проєкту «Ковчег», має не лише допомогти подолати втрати, яких зазнала Україна, але й стати новою глобальною моделлю збереження культурної спадщини у XXI столітті", - пояснює Карел Комарек, засновник KKCG та співзасновник Фонду родини Комареків.

Сайт: arkforukraine.org

На сьогодні ЮНЕСКО підтвердила пошкодження понад 400 культурних об'єктів, у тому числі 32 музеїв і 15 бібліотек, та їхнього вмісту, які є надзвичайно важливими для української історії, культури та ідентичності.