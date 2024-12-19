Українська ППО вночі знищила 45 російських БПЛА, 40 - локаційно втрачені
У ніч проти 19 грудня російська армія запустила по території України 85 ударних дронів. Українські сили знищили 45 ворожих цілей, ще 40 - локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, вночі російський ворог завдав удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області, а також запустив 85 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із районів Брянська, Курська, Міллерово й Орла.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 45 ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Як зазначається, внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.
Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.
- Російська армія ввечері 18 грудня знову запустила безпілотники по території України. Згодом, крім безпілотників, рашисти атакували територію України ракетами.
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