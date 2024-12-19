Українська ППО вночі знищила 45 російських БПЛА, 40 - локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, вночі російський ворог завдав удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області, а також запустив 85 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із районів Брянська, Курська, Міллерово й Орла.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 45 ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Як зазначається, внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.