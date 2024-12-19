"Ситуація на фронті надзвичайно складна": Сирський поговорив телефоном з британським адміралом Радакіним
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним і поділився ситуацією на фронті
Про це Сирський написав у Telegram.
Так, під час розмови український головнокомандувач ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка, за словами Сирського, "продовжує залишатися надзвичайно складною".
"За останні декілька днів ворог вкотре активізував наступальні дії одночасно в декількох районах. Сили оборони України у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків", - каже головнокомандувач ЗСУ.
Натомість адмірал Радакін запевнив Сирського в незмінній підтримці України, окремі аспекти якої, як зазначається, будуть значно нарощені у 2025 році.
"Велика Британія разом з іншими європейськими партнерами й надалі докладатиме максимальних зусиль в забезпеченні наших потреб в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні", - йдеться у дописі.
- 17 грудня Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України ведуть інтенсивні бойові дії на фронті, який має загальну протяжність понад 1170 км.
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