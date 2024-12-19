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Головна Вінничина Світовий банк посприяє модернізації медичної системи Вінниччини

Світовий банк посприяє модернізації медичної системи Вінниччини

Ярослава Наумова
19 грудня, 2024 четвер
11:49
Вінничина Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на Вінничині

На Вінниччині стартує масштабний проєкт у партнерстві зі Світовим банком, який передбачає осучаснення медичної системи регіону. Проєкт реалізується в координації з Міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, спільно з Вінницькою міською та обласною радами

Зміст

Про це йдеться на сторінці Facebook голови МКГШ Володимира Гройсмана.

Модернізація галузі охорони здоровʼя у Вінницькій області відбуватиметься із залученням провідних фахівців сфери. Зокрема, до проєкту долучаться спеціалісти компанії "Ернст енд Янг" та Українського центру охорони здоровʼя.

"Завдання в тому щоб сформувати спільний стратегічний план модернізації медицини Вінниччини, щоб медицина регіону була доступною для людей. А стратегічна мета тільки одна: люди мають жити якісніше і довше", - розповів очільник Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман.

Проєкт, який впроваджуватимуть із Міжнародною підтримкою, покликаний покращити якість медичних послуг у регіоні, модернізувати лікарні та медичну інфраструктуру, залучити найкращих фахівців і міжнародний досвід для підвищення рівня обслуговування.

"Потрібно модернізувати систему охорони здоровʼя в Україні. Йдеться про те, як переналаштувати систему так, щоб вона відповідала потребам пацієнтів, потребам людей зараз, але водночас і через пʼять, десять, пʼятнадцять років", - зазначив Якуб Какітек, старший економіст з питань охорони здоровʼя представництва Світового банку в Україні.

Нагадаємо, Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022-го року спільним рішенням вінницької обласної та міської рад для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії. 

Теги:
Здоров'я
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