Світовий банк посприяє модернізації медичної системи Вінниччини
На Вінниччині стартує масштабний проєкт у партнерстві зі Світовим банком, який передбачає осучаснення медичної системи регіону. Проєкт реалізується в координації з Міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, спільно з Вінницькою міською та обласною радами
Про це йдеться на сторінці Facebook голови МКГШ Володимира Гройсмана.
Модернізація галузі охорони здоровʼя у Вінницькій області відбуватиметься із залученням провідних фахівців сфери. Зокрема, до проєкту долучаться спеціалісти компанії "Ернст енд Янг" та Українського центру охорони здоровʼя.
"Завдання в тому щоб сформувати спільний стратегічний план модернізації медицини Вінниччини, щоб медицина регіону була доступною для людей. А стратегічна мета тільки одна: люди мають жити якісніше і довше", - розповів очільник Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман.
Проєкт, який впроваджуватимуть із Міжнародною підтримкою, покликаний покращити якість медичних послуг у регіоні, модернізувати лікарні та медичну інфраструктуру, залучити найкращих фахівців і міжнародний досвід для підвищення рівня обслуговування.
"Потрібно модернізувати систему охорони здоровʼя в Україні. Йдеться про те, як переналаштувати систему так, щоб вона відповідала потребам пацієнтів, потребам людей зараз, але водночас і через пʼять, десять, пʼятнадцять років", - зазначив Якуб Какітек, старший економіст з питань охорони здоровʼя представництва Світового банку в Україні.
Нагадаємо, Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022-го року спільним рішенням вінницької обласної та міської рад для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії.
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