Як родинам військовополонених та зниклим безвісти отримати пільги: пояснила правозахисниця Денісова
Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини, зазначила, що 13 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке надає можливість членам сімʼї полонених ветеранів війни або зниклих безвісти за особливих обставин користуватися їхніми пільгами
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"На жаль, багато наших захисниць та захисників перебувають у полоні або безвісти зниклі, вони вже є учасниками бойових дій, для них пільги передбачені і їх можна отримувати. Як ці пільги отримати родинам? Є випадки, коли рішення комісії були прийняті щодо надання статусу учасника бойових дій, але посвідчення військовий не встиг отримати. Відповідно, за таких умов родина не може отримувати пільги на житлово-комунальні послуги, бо єдиним документом, який підтверджує право на такі пільги, є посвідчення учасника бойових дій", - зауважила Людмила Денісова.
За її словами, 13 грудня Кабмін ухвалив постанову і тепер члени родин полонених та зниклих безвісти можуть користуватися такими пільгами.
"До цих членів родин відносяться – дружина або чоловік, непрацездатні батьки, діти до 18 років, неодружені повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства І або ІІ групи, також особи з інвалідністю І групи. І ще можуть таке право мати й інші особи, які перебувають під опікою та піклуванням ветерана війни. Документом, який відтепер надає право на ці пільги, є витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати витяг можна у місцевому структурному підрозділі з питань ветеранської політики або у будь-якому ЦНАП незалежно від місця проживання", - пояснила правозахисниця.
Денісова додала, що право на пільги для родин військовополонених або зниклих безвісти буде діяти до моменту звільнення військового з полону або з визнання його судом зниклим безвісти, або оголошено померлим.
- 10 грудня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося офіційно підтвердити, що з початку 2024 року російські загарбники розстріляли 109 українських військовополонених.
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