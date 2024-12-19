Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Як родинам військовополонених та зниклим безвісти отримати пільги: пояснила правозахисниця Денісова
Ексклюзив

Як родинам військовополонених та зниклим безвісти отримати пільги: пояснила правозахисниця Денісова

Ірена Моляр
19 грудня, 2024 четвер
09:32
Суспільство гроші

Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини, зазначила, що 13 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке надає можливість членам сімʼї полонених ветеранів війни або зниклих безвісти за особливих обставин користуватися їхніми пільгами

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На жаль, багато наших захисниць та захисників перебувають у полоні або безвісти зниклі, вони вже є учасниками бойових дій, для них пільги передбачені і їх можна отримувати. Як ці пільги отримати родинам? Є випадки, коли рішення комісії були прийняті щодо надання статусу учасника бойових дій, але посвідчення військовий не встиг отримати. Відповідно, за таких умов родина не може отримувати пільги на житлово-комунальні послуги, бо єдиним документом, який підтверджує право на такі пільги, є посвідчення учасника бойових дій", - зауважила Людмила Денісова.

За її словами, 13 грудня Кабмін ухвалив постанову і тепер члени родин полонених та зниклих безвісти можуть користуватися такими пільгами.

"До цих членів родин відносяться – дружина або чоловік, непрацездатні батьки, діти до 18 років, неодружені повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства І або ІІ групи, також особи з інвалідністю І групи. І ще можуть таке право мати й інші особи, які перебувають під опікою та піклуванням ветерана війни. Документом, який відтепер надає право на ці пільги, є витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати витяг можна у місцевому структурному підрозділі з питань ветеранської політики або у будь-якому ЦНАП незалежно від місця проживання", - пояснила правозахисниця.

Денісова додала, що право на пільги для родин військовополонених або зниклих безвісти буде діяти до моменту звільнення військового з полону або з визнання його судом зниклим безвісти, або оголошено померлим.

  • 10 грудня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося офіційно підтвердити, що з початку 2024 року російські загарбники розстріляли 109 українських військовополонених.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
військові
полонені
Війна з Росією
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
зима, ялинка, мороз
Автор Катерина Єсікова
17 грудня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+4.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.7
    Купівля 41.7
    Продаж 42.25
  • EUR
    Купівля 43.5
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 грудня
10:27
Оновлено
Росіяни атакували дроном Нововоронцовку на Херсонщині: є постраждалі
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
10:18
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Сили оборони вночі уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ
10:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
10:04
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Не є загрозою": лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа закликає Захід скасувати санкції з країни
10:01
OPINION
Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
09:46
"Ситуація на фронті надзвичайно складна": Сирський поговорив телефоном з британським адміралом Радакіним
09:21
Енергетика
У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії
09:19
Оновлено
податки
Опендатабот написав про закриття понад 22,5 тис. ФОПів після підписання закону про підвищення податків. У Раді спростували
09:13
Пресреліз
Карел Комарек з проєкту "Ковчег", який профінансує місію із збереження культурної спадщини від дій агресора
Чеський фонд профінансує проєкт із захисту української культурної спадщини від дій агресора
09:06
Оновлено
РФ увечері 18 грудня обстріляла прикордоння Чернігівщини: у лікарні помер поліціянт, постраждав 16-річний підліток
08:49
Ексклюзив
Множинне громадянство паспорт
"Закрадається думка, що це робиться з двох причин": юрист Магера щодо законопроєкту про множинне громадянство
08:41
БМП. вбиті окупанти
Щонайменше 100 загиблих на Курщині: розвідка Південної Кореї назвала втрати бійців КНДР
08:36
Наступного року експерти НАТО проведуть аудит військової освіти в Україні
08:32
ППО
Українська ППО вночі знищила 45 російських БПЛА, 40 - локаційно втрачені
08:24
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 250 боєзіткнень: Сили оборони відбили 25 атак РФ на Курахівському напрямку
08:11
Оновлено
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав редакцію The Times "законною військовою ціллю РФ". У Британії відреагували
08:00
OPINION
Реприза Бойка. Зеленський та Єрмак створюють проєкт контрольованої опозиції
07:59
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі визнали остаточно винним у корупції
07:49
Кіт Келлог
Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України
07:45
російська техніка
Засіб ППО, 5 танків і 1530 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:41
Оновлено
Армія РФ атакувала Україну з повітря: був атакований Кривий Ріг та Харківщина
07:19
школа
Наступного року громади отримають понад 14 млрд грн субвенції на ключові зміни в освіті
06:38
Оновлено
Чорне море
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
06:31
літак рф
У зоні ППО Аляски виявили 4 російські військові літаки
06:17
Британія підготувала новий пакет військової допомоги для України на $286 млн
05:52
військові новини
РФ окупувала Трудове на Донеччині, - DeepState
05:39
Володимир Зеленський
"Є позитив": Зеленський про дискусії щодо ймовірності миротворчих військ в Україні
05:06
Німеччина уряд
На німецькій військовій базі затримали китайця, якого підозрюють у шпигунстві
04:38
Володимир Зеленський
"Будемо робити все, аби в 2025 році переходити до дипломатії", - Зеленський
04:19
Евакуація мирного населення з прикордонних населених пунктів Харківської області на тлі нового наступу Росії
У Донецькій області залишаються близько 314 тис. цивільних, серед них понад 23 тис. дітей
03:16
Роберт Фіцо
Премʼєр Словаччини Фіцо зустрінеться з фон дер Ляєн для обговорення можливості транзиту газу через Україну
02:48
телефон
У Франції заявили, що РФ намагається поширювати пропаганду через інфлюенсерів
02:16
Дмитро Лубінець, омбудсман
На тлі Курської операції РФ уперше ініціювала питання обмінів полоненими, - Лубінець
01:43
Кір Стармер
Британський премʼєр Стармер обговорив із Трампом необхідність підтримки України
01:20
Кіт Келлог
Майбутній спецпредставник Трампа Келлог вважає, що Україна та РФ готові до мирних переговорів
01:14
НАТО
Щоб Україна була захищена, вона має бути в НАТО, – чиновник Білого дому Карпентер
01:00
Суми
РФ 18 грудня атакувала Ромни на Сумщині: пошкоджено 9 житлових будинків
00:47
Колаборанти на ТОТ просять у Кремля додаткову охорону після операцій з ліквідації ворогів України, - Спротив
00:44
Світовий банк
Світовий банк погодив виділення Україні $2,05 млрд, частина коштів – доходи від заморожених активів РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV