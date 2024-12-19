Як родинам військовополонених та зниклим безвісти отримати пільги: пояснила правозахисниця Денісова

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На жаль, багато наших захисниць та захисників перебувають у полоні або безвісти зниклі, вони вже є учасниками бойових дій, для них пільги передбачені і їх можна отримувати. Як ці пільги отримати родинам? Є випадки, коли рішення комісії були прийняті щодо надання статусу учасника бойових дій, але посвідчення військовий не встиг отримати. Відповідно, за таких умов родина не може отримувати пільги на житлово-комунальні послуги, бо єдиним документом, який підтверджує право на такі пільги, є посвідчення учасника бойових дій", - зауважила Людмила Денісова.

За її словами, 13 грудня Кабмін ухвалив постанову і тепер члени родин полонених та зниклих безвісти можуть користуватися такими пільгами.

"До цих членів родин відносяться – дружина або чоловік, непрацездатні батьки, діти до 18 років, неодружені повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства І або ІІ групи, також особи з інвалідністю І групи. І ще можуть таке право мати й інші особи, які перебувають під опікою та піклуванням ветерана війни. Документом, який відтепер надає право на ці пільги, є витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати витяг можна у місцевому структурному підрозділі з питань ветеранської політики або у будь-якому ЦНАП незалежно від місця проживання", - пояснила правозахисниця.

Денісова додала, що право на пільги для родин військовополонених або зниклих безвісти буде діяти до моменту звільнення військового з полону або з визнання його судом зниклим безвісти, або оголошено померлим.