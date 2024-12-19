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Членство в ЄС і підтримка України: Кошта й Зеленський окреслили теми, які обговорять на засіданні Євроради

Юлія Лаврук
19 грудня, 2024 четвер
11:47
Світ Антоніу Кошта і Володимир Зеленський

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президент України Володимир Зеленський окреслили теми, які будуть обговорювати на засіданні Євроради 19 грудня

Зміст

Про це вони розповіли під час спільного підходу до преси перед початком засідання, передає Інтерфакс-Україна.

Так, Кошта зазначив, що на засіданні будуть обговорювати два важливих пункти: війна в Україні, а також взаємодія Європи зі світом. 

"Що стосується України, то ми маємо бути дуже чіткими: ви можете розраховувати на нашу цілковиту непохитну підтримку стільки, скільки знадобиться, і стільки часу, скільки це буде потрібно, – зараз, під час війни, і в майбутньому – в мирний час", – заявив Кошта.

Він також запевнив Зеленського, що "ми працюватимемо з вами для того, щоб отримати всеосяжний, справедливий і тривалий мир". 

"Ця війна не тільки про Україну, не тільки про Європу, але про міжнародне право. І міжнародне право має переважати, і загарбник має бути переможений", – додав Кошта.

Володимир Зеленський своєю чергою зазначив, що має намір обговорити на засіданні Європейської ради захист українського енергосектору, пише Інтерфакс-Україна.

"Я говорю, звісно, про безпеку на атомних станціях. Так, це дуже небезпечно не тільки для України, а й для всієї Європи, якщо щось піде не так. А також про газові сховища, про те, як їх зберегти", – сказав президент України.

Друге важливе для нього питання – це збільшення військового виробництва, яке "справді допомагає і працює".

Крім того, Зеленський зазначив, що має намір обговорити, "як терміново допомогти українським дітям зберегти й зробити безпечнішою ситуацію в нашій шкільній мережі". Йдеться, зокрема, про бомбосховища та продукти харчування.

"І, звісно, пан президент (Антоніу Кошта) вже сказав, що другим пунктом у ЄС буде Європа і мир. І для нас це дуже важливо. Особливо з самого початку наступного року нам дуже потрібна єдність між Сполученими Штатами та країнами Європи. Нам потрібна ця єдність, щоб досягти миру", – резюмував Зеленський.

  • У середу, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Володимир Зеленський
Війна з Росією
допомога Україні
Європейська рада
підтримка України
Світ про Україну
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