Членство в ЄС і підтримка України: Кошта й Зеленський окреслили теми, які обговорять на засіданні Євроради

Про це вони розповіли під час спільного підходу до преси перед початком засідання, передає Інтерфакс-Україна.

Так, Кошта зазначив, що на засіданні будуть обговорювати два важливих пункти: війна в Україні, а також взаємодія Європи зі світом.

"Що стосується України, то ми маємо бути дуже чіткими: ви можете розраховувати на нашу цілковиту непохитну підтримку стільки, скільки знадобиться, і стільки часу, скільки це буде потрібно, – зараз, під час війни, і в майбутньому – в мирний час", – заявив Кошта.

Він також запевнив Зеленського, що "ми працюватимемо з вами для того, щоб отримати всеосяжний, справедливий і тривалий мир".

"Ця війна не тільки про Україну, не тільки про Європу, але про міжнародне право. І міжнародне право має переважати, і загарбник має бути переможений", – додав Кошта.

Володимир Зеленський своєю чергою зазначив, що має намір обговорити на засіданні Європейської ради захист українського енергосектору, пише Інтерфакс-Україна.

"Я говорю, звісно, про безпеку на атомних станціях. Так, це дуже небезпечно не тільки для України, а й для всієї Європи, якщо щось піде не так. А також про газові сховища, про те, як їх зберегти", – сказав президент України.

Друге важливе для нього питання – це збільшення військового виробництва, яке "справді допомагає і працює".

Крім того, Зеленський зазначив, що має намір обговорити, "як терміново допомогти українським дітям зберегти й зробити безпечнішою ситуацію в нашій шкільній мережі". Йдеться, зокрема, про бомбосховища та продукти харчування.

"І, звісно, пан президент (Антоніу Кошта) вже сказав, що другим пунктом у ЄС буде Європа і мир. І для нас це дуже важливо. Особливо з самого початку наступного року нам дуже потрібна єдність між Сполученими Штатами та країнами Європи. Нам потрібна ця єдність, щоб досягти миру", – резюмував Зеленський.