Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Газета Financial Times назвала Трампа людиною року

Газета Financial Times назвала Трампа людиною року

Катерина Єсікова
19 грудня, 2024 четвер
10:40
Світ Дональд Трамп

Британська газета Financial Times назвала новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа людиною року

Зміст

Про це пише Financial Times.

Журналісти нагадали, що у 2016 році газета Financial Times назвала Трампа "людиною року". Цього року американський лідер знову став обранцем газети через "надзвичайний характер його повернення до влади". 

"Більше не можна вважати Трампа випадковістю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час свого президенства Трамп обіцяє "нову еру" масштабної дерегуляції та зниження податків. Тим часом для Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї повернення Трампа може стати можливістю "цілого покоління, хоча він залишається непередбачуваним". 

  • У вівторок, 17 грудня, колегія виборників з 50 штатів затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.
Теги:
Новини
Суспільство
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Верховна Рада
Автор Ксенія Золотова
18 грудня, 2024 середа
"Загрози свободі слова": медійники закликали не ухвалювати закон про відповідальність за поширення даних із публічних реєстрів
Енергетика
Автор Катерина Ганжа
19 грудня, 2024 четвер
У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії
Київ
+5.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.23
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 грудня
12:02
OPINION
Росіяни хочуть хаосу, а не перемоги Бойка на виборах
11:57
телеканал Рада, Ярослав Железняк
Компанія "Кінокіт" з орбіти ексзаступника голови ОП Тимошенка отримала підряди на понад 250 млн грн для виготовлення контенту телеканалу "Рада", – ЧЕСНО
11:49
Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на Вінничині
Світовий банк посприяє модернізації медичної системи Вінниччини
11:47
Антоніу Кошта і Володимир Зеленський
Членство в ЄС і підтримка України: Кошта й Зеленський окреслили теми, які обговорять на засіданні Євроради
11:37
акція протесту біля Антимонопольного комітету
"Ще більше травмують рани": в Києві родини "людей-метеликів" протестували біля АМКУ через рішення закупити невідповідні пов’язки
11:30
Юрій Бойко
Юрія Бойка з другої спроби відкликали з комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
11:19
Соловій і Дантес випустили дуетну роботу "Дівчино мила" - сучасне прочитання пісні "Прилетіла ластівочка"
11:10
Окупант на допиті зізнався, що їм наказували вбивати українських військовополонених
11:08
На фото: Тіна Кароль випустила колекцію одягу
Тіна Кароль пояснила, чому СолоХа не потрапила у лонглист Нацвідбору на Євробачення
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи можуть такі диверсії, як убивство російського генерала Кирилова, покращити позиції Києва у війні з Росією та чому Європі слід переходити до мислення воєнного часу. Акценти світових ЗМІ 19 грудня
10:40
Оновлено
Росіяни атакували дронами Херсон та область: є постраждалі
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
10:18
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Сили оборони вночі уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ
10:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
10:04
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Не є загрозою": лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа закликає Захід скасувати санкції з країни
10:01
OPINION
Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
09:46
"Ситуація на фронті надзвичайно складна": Сирський поговорив телефоном з британським адміралом Радакіним
09:32
Ексклюзив
гроші
Як родинам військовополонених та зниклим безвісти отримати пільги: пояснила правозахисниця Денісова
09:21
Енергетика
У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії
09:19
Оновлено
податки
Опендатабот написав про закриття понад 22,5 тис. ФОПів після підписання закону про підвищення податків. У Раді спростували
09:13
Пресреліз
Карел Комарек з проєкту "Ковчег", який профінансує місію із збереження культурної спадщини від дій агресора
Чеський фонд профінансує проєкт із захисту української культурної спадщини від дій агресора
09:06
Оновлено
РФ увечері 18 грудня обстріляла прикордоння Чернігівщини: у лікарні помер поліціянт, постраждав 16-річний підліток
08:49
Ексклюзив
Множинне громадянство паспорт
"Закрадається думка, що це робиться з двох причин": юрист Магера щодо законопроєкту про множинне громадянство
08:41
БМП. вбиті окупанти
Щонайменше 100 загиблих на Курщині: розвідка Південної Кореї назвала втрати бійців КНДР
08:36
Наступного року експерти НАТО проведуть аудит військової освіти в Україні
08:32
ППО
Українська ППО вночі знищила 45 російських БПЛА, 40 - локаційно втрачені
08:24
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 250 боєзіткнень: Сили оборони відбили 25 атак РФ на Курахівському напрямку
08:11
Оновлено
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав редакцію The Times "законною військовою ціллю РФ". У Британії відреагували
08:00
OPINION
Реприза Бойка. Зеленський та Єрмак створюють проєкт контрольованої опозиції
07:59
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі визнали остаточно винним у корупції
07:49
Кіт Келлог
Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України
07:45
Інфографіка
російська техніка
Засіб ППО, 5 танків і 1530 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:41
Оновлено
Армія РФ атакувала Україну з повітря: був атакований Кривий Ріг та Харківщина
07:19
школа
Наступного року громади отримають понад 14 млрд грн субвенції на ключові зміни в освіті
06:38
Оновлено
Чорне море
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
06:31
літак рф
У зоні ППО Аляски виявили 4 російські військові літаки
06:17
Британія підготувала новий пакет військової допомоги для України на $286 млн
05:52
військові новини
РФ окупувала Трудове на Донеччині, - DeepState
05:39
Володимир Зеленський
"Є позитив": Зеленський про дискусії щодо ймовірності миротворчих військ в Україні
05:06
Німеччина уряд
На німецькій військовій базі затримали китайця, якого підозрюють у шпигунстві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV