Про це пише Financial Times.

Журналісти нагадали, що у 2016 році газета Financial Times назвала Трампа "людиною року". Цього року американський лідер знову став обранцем газети через "надзвичайний характер його повернення до влади".

"Більше не можна вважати Трампа випадковістю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час свого президенства Трамп обіцяє "нову еру" масштабної дерегуляції та зниження податків. Тим часом для Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї повернення Трампа може стати можливістю "цілого покоління, хоча він залишається непередбачуваним".