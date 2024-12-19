"Не є загрозою": лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа закликає Захід скасувати санкції з країни
Фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що країна виснажена війною і не становить загрози ні для сусідів, ні для Заходу. Він закликав скасувати санкції
Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.
"Тепер, після всього, що сталося, санкції повинні бути скасовані, тому що вони були спрямовані проти старого режиму. Не можна однаково ставитися до жертви і гнобителя", - заявив Ахмед аш-Шараа.
За його словами, угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" слід виключити зі списку терористичних організацій, оскільки вони вважають себе "жертвами злочинів режиму Асада".
Під час інтерв'ю Ахмед аш-Шараа заперечував, що хотів перетворити Сирію на Афганістан. Він наголосив, що країни "дуже різні, з різними традиціями".
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