"Не є загрозою": лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа закликає Захід скасувати санкції з країни

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"Тепер, після всього, що сталося, санкції повинні бути скасовані, тому що вони були спрямовані проти старого режиму. Не можна однаково ставитися до жертви і гнобителя", - заявив Ахмед аш-Шараа.

За його словами, угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" слід виключити зі списку терористичних організацій, оскільки вони вважають себе "жертвами злочинів режиму Асада".

Під час інтерв'ю Ахмед аш-Шараа заперечував, що хотів перетворити Сирію на Афганістан. Він наголосив, що країни "дуже різні, з різними традиціями".