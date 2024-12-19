Певне, "збалансовуючи" зустріч з Предстоятелем ПЦУ Митрополитом Епіфанієм, знов наговорив, які ми з росіянами чи то брати, чи двоюрідні.

І не в дусі християнського дискурсу, коли всі брати та сестри.

Він чув і читав, коли вчився багато років тому, що то якісь "народи-брати зі спільної колиски".

Суспільні науки, а тепер і генетичні дослідження, давно цей міф розвінчали. Читайте також: Чи читав Папа Франциск П'ятикнижжя?

Але це не просто міф. Це — один з наріжних каменів московської ідеології.

І ставлення Української держави до нього має бути відповідне. Серйозне і ґрунтовне.

А це означає — належне фінансування української науки (як з бюджету, так і шляхом зняття безглуздих обмежень щодо залучення наукою та освітою коштів з інших джерел).

Це також означає, що МЗС має дістати адекватну підтримку на роботу за кордоном і донесення нашої правди.

І це означає, що до КРІ (коефіцієнтів ефективності) влади треба додавати донесення важливих для України тем до ключових центрів світової політики.

Ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС, безвіз і Томос дають розуміння, як це робиться.

Тоді теж було і російське вторгнення, і вічний брак коштів, і скепсис (на початку) партнерів. Але була відмінність: професійність лідерства.

Нині цього вельми бракує.