Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
Франциск знову виступив у своєму репертуарі
Певне, "збалансовуючи" зустріч з Предстоятелем ПЦУ Митрополитом Епіфанієм, знов наговорив, які ми з росіянами чи то брати, чи двоюрідні.
І не в дусі християнського дискурсу, коли всі брати та сестри.
Він чув і читав, коли вчився багато років тому, що то якісь "народи-брати зі спільної колиски".
Суспільні науки, а тепер і генетичні дослідження, давно цей міф розвінчали.
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Але це не просто міф. Це — один з наріжних каменів московської ідеології.
І ставлення Української держави до нього має бути відповідне. Серйозне і ґрунтовне.
А це означає — належне фінансування української науки (як з бюджету, так і шляхом зняття безглуздих обмежень щодо залучення наукою та освітою коштів з інших джерел).
Це також означає, що МЗС має дістати адекватну підтримку на роботу за кордоном і донесення нашої правди.
І це означає, що до КРІ (коефіцієнтів ефективності) влади треба додавати донесення важливих для України тем до ключових центрів світової політики.
Ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС, безвіз і Томос дають розуміння, як це робиться.
Тоді теж було і російське вторгнення, і вічний брак коштів, і скепсис (на початку) партнерів. Але була відмінність: професійність лідерства.
Нині цього вельми бракує.
А потреба — величезна.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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