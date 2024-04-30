Щойно в ЗСУ буде достатньо боєприпасів, наступ РФ, найімовірніше, закінчиться, - військовий експерт Самусь
Росіяни будуть намагатися максимально ефективно використати травень, бо розуміють, що вікно можливостей для них закривається
Про це розповів військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни атакують не лише в напрямку Часового яру. Вони намагаються діяти на кількох напрямках одночасно. Ми вже кілька разів аналізуючи ситуацію. В принципі росіяни будуть намагатися максимально ефективно використати травень, оскільки розуміють, що вікно можливостей закривається. Адже Україна по мірі отримання американської і європейської допомоги, буде мати більше можливостей, боєприпасів. Буде більше можливостей застосування артилерійського вогню, з метою не допустити прориву окупантів на різних напрямках", - зазначив він.
Як тільки в ЗСУ буде достатньо артилерійських боєприпасів, протитанкових засобів та fpv-дронів, на цьому наступ РФ закінчиться. Все залежить від темпів поставки допомоги, вважає Самусь.
"Зараз Україна використовує в основному fpv-дрони. Росіяни ж намагаються удосконалювати бронетехніку, щоб якраз fpv-дронами не можна було знищувати їхні засоби доставки особового складу до районів штурму. А оскільки артилерії є обмежена кількість, як і протитанкових засобів, то окупанти намагаються якраз використати цей момент. Але щойно в ЗСУ буде достатньо артилерійських боєприпасів, протитанкових засобів та fpv-дронів, думаю, на цьому наступ росіян закінчиться. Але знову ж таки, все залежить від темпів поставки обіцяної допомоги. Рішення президент США Джо Байден підписав. Тепер включається бюрократія, логістика, і тут ми розуміємо, що може бути певна пауза в часі. А це намагається використати Росія, і не тільки у Часовому Ярі", - додав він.
- 20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.
- Того ж дня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
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