Щойно в ЗСУ буде достатньо боєприпасів, наступ РФ, найімовірніше, закінчиться, - військовий експерт Самусь

Про це розповів військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни атакують не лише в напрямку Часового яру. Вони намагаються діяти на кількох напрямках одночасно. Ми вже кілька разів аналізуючи ситуацію. В принципі росіяни будуть намагатися максимально ефективно використати травень, оскільки розуміють, що вікно можливостей закривається. Адже Україна по мірі отримання американської і європейської допомоги, буде мати більше можливостей, боєприпасів. Буде більше можливостей застосування артилерійського вогню, з метою не допустити прориву окупантів на різних напрямках", - зазначив він.

Як тільки в ЗСУ буде достатньо артилерійських боєприпасів, протитанкових засобів та fpv-дронів, на цьому наступ РФ закінчиться. Все залежить від темпів поставки допомоги, вважає Самусь.

"Зараз Україна використовує в основному fpv-дрони. Росіяни ж намагаються удосконалювати бронетехніку, щоб якраз fpv-дронами не можна було знищувати їхні засоби доставки особового складу до районів штурму. А оскільки артилерії є обмежена кількість, як і протитанкових засобів, то окупанти намагаються якраз використати цей момент. Але щойно в ЗСУ буде достатньо артилерійських боєприпасів, протитанкових засобів та fpv-дронів, думаю, на цьому наступ росіян закінчиться. Але знову ж таки, все залежить від темпів поставки обіцяної допомоги. Рішення президент США Джо Байден підписав. Тепер включається бюрократія, логістика, і тут ми розуміємо, що може бути певна пауза в часі. А це намагається використати Росія, і не тільки у Часовому Ярі", - додав він.