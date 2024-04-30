Об’єкт міжнародного значення: державі повернули найбільше штучне озеро

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Там інформують, що господарський суд Одеської області задовольнив позов Одеської обласної прокуратури про повернення державі найбільшого штучного озера в Україні.

"Прокурори встановили, що підприємство тривалий час використовувало водосховище для здійснення рибогосподарської діяльності та отримання прибутку без правовстановлюючих документів. Відтак уникнуло процедури укладення договору оренди та обов‘язкової сплати до бюджету громади орендної плати", - йдеться у повідомленні.

Таким чином лише за останні 5 років товариство здійснило "вилучення близько 3 млн кілограмів водних біоресурсів".

Щоправда, використання об’єкта та земель водного фонду поза встановленим законодавством порядком заборонені.

Довідка: Озеро Сасик, входить до складу водно-болотних угідь міжнародного значення та є об’єктом Смарагдової мережі України, перебуває під охороною Рамсарської та Бернської конвенції.