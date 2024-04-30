Netflix створить серіал за мультфільмом "Скубі-Ду" 

Про це пише Variety.

Посилаючись на власні джерела, видання повідомляє, що стримінгова платформа Netflix готує угоду про створення сценарію до серіалу, що буде ґрунтуватиметься на оригінальних мультфільмах Ганни-Барбери.

Подробиці сюжету тримаються в таємниці. Продюсером "Скубі-Ду" буде Warner Bros. Television.

Сценаристами стануть Джош Аппельбаум і Скотт Розенберг, які також будуть виконавчими продюсерами разом з Андре Немеком і Джеффом Пінкнером від Midnight Radio. Грег Берланті, Сара Шехтер і Лі Лондон Редман будуть виконавчими продюсерами через компанію Berlanti productions. Наразі компанія має загальну угоду з Warner Bros. Television.

У 2002 році вже виходив фільм за мотивами "Скубі-Ду". У ньому знялися Фредді Принц-молодший, Сара Мішель Геллар, Меттью Ліллард і Лінда Карделліні, а Ніл Фаннінг озвучив Скубі. Фільм був успішним, зібравши понад $250 млн у всьому світі.

Продовження з тим же акторським складом "Скубі-Ду: Монстри на волі" вийшло у 2004 році та зібрало понад $180 млн. Був також телевізійний фільм "Скубі-Ду! Таємниця починається" та його продовження, які вийшли у 2009 та 2010 роках.

Протягом багатьох років також було багато анімаційних проєктів про Скубі-Ду, починаючи з оригінального мультсеріалу кінця 1960-х років.