Netflix створить серіал за мультфільмом "Скубі-Ду"
Стримінговий сервіс Netflix планує зняти серіал "Скубі-Ду" за мотивами серії мультфільмів однойменної франшизи, що вперше зʼявилася в 1969 році
Про це пише Variety.
Посилаючись на власні джерела, видання повідомляє, що стримінгова платформа Netflix готує угоду про створення сценарію до серіалу, що буде ґрунтуватиметься на оригінальних мультфільмах Ганни-Барбери.
Подробиці сюжету тримаються в таємниці. Продюсером "Скубі-Ду" буде Warner Bros. Television.
Сценаристами стануть Джош Аппельбаум і Скотт Розенберг, які також будуть виконавчими продюсерами разом з Андре Немеком і Джеффом Пінкнером від Midnight Radio. Грег Берланті, Сара Шехтер і Лі Лондон Редман будуть виконавчими продюсерами через компанію Berlanti productions. Наразі компанія має загальну угоду з Warner Bros. Television.
У 2002 році вже виходив фільм за мотивами "Скубі-Ду". У ньому знялися Фредді Принц-молодший, Сара Мішель Геллар, Меттью Ліллард і Лінда Карделліні, а Ніл Фаннінг озвучив Скубі. Фільм був успішним, зібравши понад $250 млн у всьому світі.
Продовження з тим же акторським складом "Скубі-Ду: Монстри на волі" вийшло у 2004 році та зібрало понад $180 млн. Був також телевізійний фільм "Скубі-Ду! Таємниця починається" та його продовження, які вийшли у 2009 та 2010 роках.
Протягом багатьох років також було багато анімаційних проєктів про Скубі-Ду, починаючи з оригінального мультсеріалу кінця 1960-х років.
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