У Бурятії вирує масштабна пожежа, в частині Улан-Уде оголосили евакуацію жителів
У вівторок, 30 квітня, у столиці Бурятії Улан-Уде штормовий вітер спричинив масштабну пожежу, довелось оголосилити евакуацію
Про евакуацію в Улан-Уде повідомило державне російське пропагандистське медіа РИА-Новости.
Мер Улан-Уде Ігор Шутенков заявив, що пожежа нібито не дійшла до житлових будинків.
"Відзначаються порушення електропостачання, займання у приватному секторі, пошкодження парканів, покрівель, рекламних щитів, комунікацій, зупинок, обламаних великих гілок, дерев тощо. Нині всі служби міста вийшли на цілодобовий режим роботи", - йдеться у заяві мера.
У столиці Бурятії зафіксовано щонайменше 5 пожеж. Вирує ураганний вітер. За останнім повідомленням, масштаб пожежі - 10 тис. кв.м.
- Наприкінці минулого року в Улан-Уде спалахнув торговельний центр – пожежа поширилась на площі 10 тис. квадратних метрів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.39 Купівля 39.39Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе