Канада запроваджує санкції проти 2 фізичних і 6 юросіб за сприяння торгівлі зброєю між КНДР і РФ

Про це йдеться на сайті канадського МЗС.

Акцентується, існують докази того, що Росія використовувала таку зброю у повномасштабній війні проти України у 2023 та 2024 роках.

Дві фізичні особи, проти яких запроваджують санкції, - керівники підприємств військово-промислового комплексу РФ. Підсанкційні юридичні особи - це російські судноплавні компанії, що брали участь у транспортуванні зброї до РФ із Північної Кореї.

"Напад Росії на Україну не тільки є незаконним, але й закупівля зброї, яку вона використовує, суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї. Ці резолюції прямо забороняють усім державам-членам ООН закуповувати зброю та пов’язані з нею матеріали у Північної Кореї", - підкреслюють у МЗС Канади.