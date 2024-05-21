Канада запроваджує санкції проти 2 фізичних і 6 юросіб за сприяння торгівлі зброєю між КНДР і РФ
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила про запровадження додаткових санкцій проти двох фізичних та шести юридичних осіб, які причетні до торгівлі зброєю, зокрема балістичними ракетами, між Північною Кореєю та Росією
Про це йдеться на сайті канадського МЗС.
Акцентується, існують докази того, що Росія використовувала таку зброю у повномасштабній війні проти України у 2023 та 2024 роках.
Дві фізичні особи, проти яких запроваджують санкції, - керівники підприємств військово-промислового комплексу РФ. Підсанкційні юридичні особи - це російські судноплавні компанії, що брали участь у транспортуванні зброї до РФ із Північної Кореї.
"Напад Росії на Україну не тільки є незаконним, але й закупівля зброї, яку вона використовує, суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї. Ці резолюції прямо забороняють усім державам-членам ООН закуповувати зброю та пов’язані з нею матеріали у Північної Кореї", - підкреслюють у МЗС Канади.
- 17 травня Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти російських та північнокорейських компаній, які намагаються обійти обмеження ООН й торгувати між собою нафтою і зброєю.
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