Заробив 24 млн грн на будівництві Подільського мосту: генпідрядник отримав підозру
Керівнику генпідрядної організації, яка брала участь у будівництві Подільського мосту, повідомлено про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у квітні 2017 року між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та генпідрядником укладено договір щодо виконання робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".
Надалі, у червні 2023 року, між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів – дизельних компресорів, кранів, насосів, бурової установки.
Порядок формування ціни на орендовану техніку передбачено нормами ДСТУ, на основі якого складалася проєктно-кошторисна документація.
Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду техніки становить понад 24 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 травня повідомлялось, що виконувач обов’язків директора КП уклав договір з генпідрядником на виконання робіт з будівництва Подільського мосту в Києві, у якому завищили на 24 млн грн витрати на оренду техніки. Керівника КП судитимуть за службову недбалість.
- 24 березня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влітку 2024 року влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.
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