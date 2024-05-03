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Завищення витрат на будівництві Подільського мосту в Києві: справу директора КП передали до суду

3 травня, 2024 п'ятниця
11:24
Кримінал
Зміст

Виконувач обов’язків директора КП уклав договір з генпідрядником на виконання робіт з будівництва Подільського мосту в Києві, у якому завищили на 24 млн грн витрати на оренду техніки. Керівника КП судитимуть за службову недбалість

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Між комунальним підприємством та генпідрядником було укладено договір на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу.

Надалі, у червні 2023 року між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів (компресори дизельні, крани на автомобільному ходу, насоси борові, бурова установка для влаштування паль).

Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду вказаної техніки становить понад 24 млн гривень.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків директора КП скеровано до суду для розгляду по суті.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
 
Прокурором в інтересах територіальної громади заявлено позов щодо відшкодування спричиненої шкоди.
 
Слідство відносно генпідрядника та підрядних організацій триває.

  • Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влітку 2024 року влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.

Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
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