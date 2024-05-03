Завищення витрат на будівництві Подільського мосту в Києві: справу директора КП передали до суду

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Між комунальним підприємством та генпідрядником було укладено договір на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу.

Надалі, у червні 2023 року між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів (компресори дизельні, крани на автомобільному ходу, насоси борові, бурова установка для влаштування паль).

Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду вказаної техніки становить понад 24 млн гривень.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків директора КП скеровано до суду для розгляду по суті.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.



Прокурором в інтересах територіальної громади заявлено позов щодо відшкодування спричиненої шкоди.



Слідство відносно генпідрядника та підрядних організацій триває.