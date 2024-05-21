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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни у Криму розподілили 1,5 тис. земельних ділянок корінних мешканців між учасниками "СВО", - Спротив

Росіяни у Криму розподілили 1,5 тис. земельних ділянок корінних мешканців між учасниками "СВО", - Спротив

21 травня, 2024 вiвторок
19:38
Війна з Росією земля

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму роздають землі, що належали корінним мешканцям півострова, учасниками війни РФ проти України

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що чотири масиви на території тимчасово окупованого Криму, а саме 1,5 тис. земельних ділянок, РФ розподілила між учасниками так званої СВО. 

Ці земельні ділянки належали корінним кримчанам, але не були "належно оформлені" через махінації окупантів з паспортами Росії та документацією.

"Так Кремль проводить неприхований геноцид корінних народів Криму. Без російського папірця ти просто залишаєшся без жодних прав, а все твоє майно стає власністю військових злочинців", - додає ЦНС.

  • 20 травня активісти партизанського руху "Атеш" зафіксували 3 радіолокаційні станції росіян у тимчасово окупованому Джанкої та, ймовірно, найбільшу ремонтну базу РЛС.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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