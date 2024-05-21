Росіяни у Криму розподілили 1,5 тис. земельних ділянок корінних мешканців між учасниками "СВО", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що чотири масиви на території тимчасово окупованого Криму, а саме 1,5 тис. земельних ділянок, РФ розподілила між учасниками так званої СВО.

Ці земельні ділянки належали корінним кримчанам, але не були "належно оформлені" через махінації окупантів з паспортами Росії та документацією.

"Так Кремль проводить неприхований геноцид корінних народів Криму. Без російського папірця ти просто залишаєшся без жодних прав, а все твоє майно стає власністю військових злочинців", - додає ЦНС.