Росіяни у Криму розподілили 1,5 тис. земельних ділянок корінних мешканців між учасниками "СВО", - Спротив
Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму роздають землі, що належали корінним мешканцям півострова, учасниками війни РФ проти України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що чотири масиви на території тимчасово окупованого Криму, а саме 1,5 тис. земельних ділянок, РФ розподілила між учасниками так званої СВО.
Ці земельні ділянки належали корінним кримчанам, але не були "належно оформлені" через махінації окупантів з паспортами Росії та документацією.
"Так Кремль проводить неприхований геноцид корінних народів Криму. Без російського папірця ти просто залишаєшся без жодних прав, а все твоє майно стає власністю військових злочинців", - додає ЦНС.
- 20 травня активісти партизанського руху "Атеш" зафіксували 3 радіолокаційні станції росіян у тимчасово окупованому Джанкої та, ймовірно, найбільшу ремонтну базу РЛС.
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