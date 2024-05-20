Партизани розвідали 3 радіолокаційні станції росіян у Джанкої
Активісти партизанського руху "Атеш" зафіксували 3 радіолокаційні станції росіян у тимчасово окупованому Джанкої та, ймовірно, найбільшу ремонтну базу РЛС
Про це інформує рух "Атеш".
Партизани зазначають, що у ході розвідки їхній агент виявив радіолокаційні станції "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", розташовані на сході від Джанкоя. Станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи протиповітряної оборони, які прикривають округ, а також аеродром.
"Також біля РЛС можна побачити й вагони, які є місцем розташування особового складу та, скоріш за все, найбільшої ремонтної бази для вищеперерахованих РЛС", - зазначили активісти.
В "Атеш" зазначають, що ці РЛС постійно розміщені на цьому аеродромі. Попри постійну загрозу окупанти змушені використовувати їх у відкриту.
- 27 квітня стало відомо, що українські військові атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій російських окупантів "Подльот", вартість якої становить понад 5 млн доларів.
- 28 квітня повідомлялось, що бійці Головного управління розвідки завдали удару по апаратній зв’язку росіян та знищили їхню новітню радіолокаційну станцію "Рєпєйнік".
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