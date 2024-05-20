Партизани розвідали 3 радіолокаційні станції росіян у Джанкої

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани зазначають, що у ході розвідки їхній агент виявив радіолокаційні станції "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", розташовані на сході від Джанкоя. Станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи протиповітряної оборони, які прикривають округ, а також аеродром.

"Також біля РЛС можна побачити й вагони, які є місцем розташування особового складу та, скоріш за все, найбільшої ремонтної бази для вищеперерахованих РЛС", - зазначили активісти.

В "Атеш" зазначають, що ці РЛС постійно розміщені на цьому аеродромі. Попри постійну загрозу окупанти змушені використовувати їх у відкриту.