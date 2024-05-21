Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, запустив шоу на російському телебаченні
Американський блогер та колишній ведучий Такер Карлсон, який брав інтерв'ю в російського диктатора Путіна та ідеолога рашизму Дугіна, почав вести власне шоу на російському телебаченні
Про це інформує Інститут масової інформації, посилаючись на російський пропагандистський ресурс URA.RU.
Вказано, що колишній американський ведучий запустив шоу під назвою TUCKER, яке є спільним проєктом YouTube-каналу "Карлсон ТБ" та російського каналу "Россия 24", в етері якого показують шоу.
"Перший випуск присвячено кліщам та хворобі Лайма. Карлсон протягом ефіру спілкується з експертом щодо проблеми поширення захворювання", - йдеться у повідомленні.
- У лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна, який серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні. Згодом Карлсон поділився враженнями від спілкування з диктатором.
- 30 квітня Карлсон опублікував розмову з філософом Олександром Дугіним, якого вважають одним із головних ідеологів сучасної Росії та "русского міра".
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