Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, запустив шоу на російському телебаченні

Про це інформує Інститут масової інформації, посилаючись на російський пропагандистський ресурс URA.RU.

Вказано, що колишній американський ведучий запустив шоу під назвою TUCKER, яке є спільним проєктом YouTube-каналу "Карлсон ТБ" та російського каналу "Россия 24", в етері якого показують шоу.

"Перший випуск присвячено кліщам та хворобі Лайма. Карлсон протягом ефіру спілкується з експертом щодо проблеми поширення захворювання", - йдеться у повідомленні.